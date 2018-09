“Addio piccolo angelo” Posta una foto su Facebook | poi la tragedia | aveva appena 9 anni

caffeinamagazine

(Di martedì 4 settembre 2018) Non vedeva l’ora di iniziare la scuola, così si era lasciatagrafare con un cartello in mano lungo la strada verso l’istituto scolastico. Purtroppo però il destino le ha giocato un bruttissimo scherzo. Poco dopo aver fatto lagrafia la bambina, la piccola Payton Lynn Crustner, di nove, è rimasta vittima di un incidente stradale, proprio nel tragitto che l’avrebbe dovuta portare a scuola. L’impatto, che è avvenuto in Texas, nella contea di Rusk, negli Usa, ha coinvolto anche altre persone e oltre alla sua morte ha causato altri 4 feriti. In gravi condizioni si trova il fratello 16enne della bambina, così come un altro bimbo di 3che viaggiava con loro. Il 18enne che guidava l’altra vettura non portava le cinture di sicurezza e sta lottando per la vita, come riporta anche la stampa locale.La bimba pare indossasse solo la parte inferiore ...