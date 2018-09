Acqua ed energia | trovare lavoro ai tempi dello sviluppo sostenibile

Questo data center si alimenta con Acqua - sole ed energia “green” certificata : Il Global Cloud data center , l'ultimo data center costruito dall'IT Service Provider Aruba, è alimenta to da pannelli fotovoltaici, da una centrale idroelettrica e altre fonti di energia rinnovabili The post Questo data center si alimenta con acqua , sole ed energia “green” certificata appeared first on Il Post.

OffGridBox - il container hi-tech che dà Acqua pulita ed energia dove ce n’è bisogno : Essere off grid significa, letteralmente, non avere allacciamenti alle reti dei servizi, da quelli idrici a quelli elettrici, includendo ovviamente anche la connessione a Internet. Una condizione che in Paesi come l’Italia può accadere eccezionalmente – basta pensare a un’area appena colpita da una calamità naturale – ma che è una realtà quotidiana per le regioni meno ricche del pianeta, tra cui certamente moltissimi ...