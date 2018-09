Accordo Sky-Mediaset | i canali gratuiti del Biscione visibili sul satellite

Accordo Sky - Mediaset | Canale 5 alla posizione 105. A breve anche gli altri canali : Da domani mercoledì 5 settembre 2018, Canale 5 sarà visibile anche alla posizione 105 del telecomando Sky in modalità HD. La nuova stagione della rete ammiraglia Mediaset sarà così disponibile anche sulla pay tv satellitare, a cominciare dai grandi match internazionali della Nations League di calcio in onda nei prossimi giorni in esclusiva su Canale 5 (Germania-Francia giovedì 6 settembre, ...

Sky e Daniele Adani - c'è l'Accordo. L'ex interista commenterà Juventus-Lazio (Anteprima Blogo) : UPDATE: Habemus Adani. L’ex interista riabbraccia Sky Sport dopo mesi di estenuanti trattative che, ad un certo momento, l’avevano visto lontanissimo dalla prosecuzione del rapporto con la tv satellitare. Invece l'opinionista e seconda voce c’è e riapparirà già sabato pomeriggio alle 18 quando affiancherà il telecronista Riccardo Trevisani nel commento di Juventus-Lazio. prosegui la letturaSky e Daniele Adani, c'è l'accordo. L'ex ...

Con Accordo Sky - Perform - nei bar tutta la Serie A - la Champions - Premier ed Europa League : Ottime notizie in arrivo per bar e locali che vogliono offrire ai propri clienti un intrattenimento esclusivo, unico e sempre diverso, 7 giorni su 7: si arricchisce e diventa ancora più irresistibile l’offerta firmata Sky. “L’offerta Sky Business dedicata ai bar non è mai stata così ricca e completa – dichiara Matteo Arpini, Sky Business Director -. <s...

La MotoGP ancora su Sky per i prossimi 3 anni. Accordo con Dorna fino al 2021 : tutti i GP in esclusiva live : Il racconto del Motomondiale su Sky sarà sempre all'avanguardia, con studi e approfondimenti di altissimo livello e il top della tecnologia , grazie alla realtà aumentata dello Sky Sport Tech e all'...

Sky e Perform : è arrivato l’Accordo sul calcio! : Alla fine Sky e Perform hanno trovato l’accordo per quanto concerne i diritti televisivi sulle partite di calcio Sky e Perform alla fine ce l’hanno fatta! Trovato un accordo tra la pay tv e la società globale di media sportivi, con sede nel Regno Unito, che opera su una vasta gamma di piattaforme digitali. Sky e Perform: accordo fatto! Accordo siglato tra Sky e Perform. Alla fine nella giornata di ieri è stato ufficializzato con una ...

Sky - Accordo con Perform : l’app di Dazn su Sky Q. Ticket per gli abbonati : Diritti Tv Sky e Perform, alla fine, hanno trovato l’accordo. L’intesa sui diritti tv, ufficializzata ieri, consentirà all’emittente satellitare di andare incontro ai propri clienti che vogliono guardare anche le tre partite di Serie A e tutta la Serie B acquistate in esclusiva da Dazn. L’app di Dazn sarà integrata all’interno di Sky Q, mentre a livello commerciale verranno forniti dei Ticket agli abbonati per ...

