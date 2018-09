Accordo Mediaset-Sky | tutti i canali gratuiti del Biscione visibili sul satellite

Accordo Sky-Mediaset : i canali gratuiti del Biscione visibili sul satellite : Nuovo Accordo tra l'emittente satellitare e il Biscione, che renderà disponibili su Sky i propri canali gratuiti. Si parte con Canale 5. L'articolo Accordo Sky-Mediaset: i canali gratuiti del Biscione visibili sul satellite è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Accordo Sky - Mediaset | Canale 5 alla posizione 105. A breve anche gli altri canali : Da domani mercoledì 5 settembre 2018, Canale 5 sarà visibile anche alla posizione 105 del telecomando Sky in modalità HD. La nuova stagione della rete ammiraglia Mediaset sarà così disponibile anche sulla pay tv satellitare, a cominciare dai grandi match internazionali della Nations League di calcio in onda nei prossimi giorni in esclusiva su Canale 5 (Germania-Francia giovedì 6 settembre, ...

Matteo Renzi - Mediaset non trasmetterà il documentario su Firenze/ Saltato l’Accordo ad un passo dall’inizio : Matteo Renzi sta per terminare le riprese del suo primo docu-film su Firenze, la sua città natale. L’ambizioso progetto doveva andare in onda sulle reti Mediaset...(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:36:00 GMT)

I Retroscena di Blogo : Firenze secondo Matteo Renzi - Mediaset e l'Accordo : Nelle ultime ore si sono sparse sui media le voci di un di un mancato accordo con Mediaset per le messa in onda del docufilm su Firenze condotto da Matteo Renzi, accordo che precedentemente era stato dato per concluso.In particolare è stato il Corriere della sera a parlare di una intesa sfumata fra l'azienda di Cologno Monzese e la Arcobaleno Tre di Lucio Presta, che produce il progetto. prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Firenze ...

Matteo Renzi in tv : al via le riprese del documentario su Firenze. Pronto l’Accordo con Mediaset : Matteo Renzi Il primo ciak è avvenuto in piazza Santa Croce a Firenze. E in scena c’era lui: Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd ha registrato le prime scene del documentario in quattro puntate dedicato al capoluogo toscano e prodotto da Lucio Presta, di cui sarà il protagonista in qualità di voce narrante. In veste di novello divulgatore, il politico si prepara al debutto in tv: Mediaset, infatti, avrebbe già Pronto per lui un ...

Ilary Blasi e Belen non hanno infranto alcun Accordo con Mediaset : Belen Rodriguez e Ilary Blasi non presenti a Balalaika: ecco perchè Domenica 15 Luglio è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata della trasmissione calcistica dedicata ai Mondiali 2018 Balalaika. Tuttavia in studio a dare il benvenuto ai telespettatori c’era solo Nicola Savino. Difatti, come tutti sapranno bene, il popolare conduttore è sempre stato affiancato da Ilary Blasi e Belen Rodriguez in questa avventura. Tuttavia ...

Accordo fatto sulle Commissioni - Vigilanza Rai al partito Mediaset : Al termine del lungo pranzo di Arcore con i vertici dell'azienda, il via libera è arrivato a tutti i titolari della grande trattativa. E consente di chiudere l'Accordo sulle Commissioni di "garanzia". Il candidato per la Vigilanza è Alberto Barachini, ex giornalista Mediaset e stretto collaboratore di Silvio Berlusconi.Dunque, il Cavaliere ha rinunciato a Maurizio Gasparri, figura complicata da digerire per i Cinque Stelle (e di ...

Perform e Mediaset trovano l'Accordo : tre partite di Serie A su Premium : Un mese fa circa, Sky e Perform si sono assicurati i diritti tv del triennio 2018-2021 del campionato di Serie A. La piattaforma satellitare si è assicurata i pacchetti uno e due e consentirà ai propri abbonati di poter vedere sette partite sulle dieci in programma. Perform, invece, con il pacchetto numero tre ha acquisito il posticipo di sabato alle 20:30, l'anticipo dell'ora di pranzo della domenica alle ore 12:30 e una partita pomeridiana, ...

Accordo Mediaset-Perform per le partite della Serie A 2018-2019 : I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN. Al prezzo di 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche...

DAZN ha raggiunto un Accordo con Mediaset Premium per la trasmissione di alcune partite di Serie A : Il gruppo Perform, proprietario della piattaforma sportiva DAZN, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione sul digitale terrestre di alcune partite del prossimo campionato di Serie A 2018/19. Dopo aver perso all’asta i diritti The post DAZN ha raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione di alcune partite di Serie A appeared first on Il Post.

Accordo Mediaset-Perform per il calcio in tv dopo il successo dei Mondiali : dopo lo straordinario successo di ascolti di Mediaset con Mosca 2018, la tv di Berlusconi , affidata a Pier Silvio, non intende mollare la presa e ha raggiunto un Accordo con Perfom . Dal 1° agosto i ...

Diritti tv : Accordo Mediaset-Perform su A : ANSA, - ROMA, 15 LUG - Anche gli abbonati di Premium sport potranno vedere le tre partite di Serie A di Dazn tv e la serie B: è il frutto dell'accordo tra Mediaset e Perform che - apprende l'Ansa - è stato ratificato in queste ore. Si tratta del primo ...

Diritti tv - Accordo Mediaset-Perform : Dazn annuncera' presto ulteriori contenuti che andranno ad arricchire la sua offerta calcio e altri sport. I clienti Premium Calcio' potranno accedere a Dazn senza dover sottoscrivere altri ...

Accordo Mediaset-Perform : su Premium Calcio in esclusiva tre partite di Serie A e tutti i match di Serie B : Firmato un importante Accordo fra Mediaset e Perform. Grazie ad esso su Premium Calcio verranno trasmesse, in esclusiva, tre partite di Serie A e tutti i match di Serie B. Ecco tutti i dettagli dell’importante novità annunciata, a fine Mondiali di Russia 2018, da Mediaset dopo gli ottimi risultati portati a casa proprio con l’importantissima competizione calcistica. Accordo Mediaset- Perform: tutti i dettagli Ci sono ottime notizie ...