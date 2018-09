Abu Dhabi | rimandata esposizione Salvator Mundi di Leonardo

Abu Dhabi - è giallo Salvator Mundi : Il quadro, che raffigura Cristo "Salvator del Mondo" vestito in un abito azzurro e con in mano un globo di cristallo, avrebbe dovuto essere esposto nel "Louvre d'Arabia" il 18 settembre. "The ...

Il Louvre di Abu Dhabi ha rinviato a data da destinarsi l’esposizione del “Salvator mundi” di Leonardo Da Vinci - l’opera d’arte più costosa al mondo : Il Louvre di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha posticipato a data da destinarsi e senza fornire spiegazioni l’esposizione del “Salvator Mundi”, il quadro dipinto da Leonardo Da Vinci che aveva acquistato lo scorso 15 novembre per 450 milioni The post Il Louvre di Abu Dhabi ha rinviato a data da destinarsi l’esposizione del “Salvator mundi” di Leonardo Da Vinci, l’opera d’arte più costosa al ...

Japanese Connections al Louvre di Abu Dhabi : ABU Dhabi- Il mondo mostrato a due dimensioni, senza illusioni di prospettiva, nel rispetto dell'estetica ukiyo-e; le narrazioni simboliche per raccontare sogni, riflessioni spirituali e idee; l'innovazione di ...

Eni studia un colpo da 1 - 3 miliardi nei pozzi di Abu Dhabi : Eni si prepara a un autunno caldo e studia l'ingresso nel mercato arabo della raffinazione. L'obiettivo, secondo indiscrezioni, sarebbe una quota di minoranza nella Abu Dhabi National Oil Co, Adnoc, ...

YEMEN. Onu : 'Riyadh e Abu Dhabi hanno commesso crimini di guerra' : ... terzo paese al mondo per acquisto di armi dai più noti produttori, i paesi occidentali. Oggi il capo del Pentagono, James Mattis, riferirà in merito al ruolo statunitense nel conflitto. Alle vittime ...

Dubai e Abu Dhabi - shopping e cultura : Dubai è una delle località più divertenti al mondo: una città scintillante che offre ampie spiagge dorate, shopping di altissimo livello, ristoranti e vita notturna; che ospita spettacoli emozionanti ...

Da Bugs Bunny a Batman : il parco dei record Warner Bros apre ad Abu Dhabi : Un totale di 29 giostre, tra richiami al mondo di Bugs Bunny e a quello di Batman, per un investimento complessivo che ha raggiunto e superato il miliardo di dollari. Gli Emirati Arabi hanno ufficialmente dato il benvenuto al nuovissimo Warner Bros World Abu Dhabi, primo parco a tema indoor (e ovviamente climatizzato) della celebre casa di produzione cinematografica e televisiva, nonché uno dei più grandi in assoluto dell’intero globo. Con ...

Judo - la Federazione Internazionale sospende il Grand Slam di Abu Dhabi e il Grand Prix di Tunisi : La International Judo Federation ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni e le competizioni internazionali previste in Tunisia e negli Emirati Arabi, precisamente il Grand Slam di Abu Dhabi e il Grand Prix di Tunisi. Nel comunicato rilasciato dalla IJF si legge che compito della Federazione stessa è promuovere i principi morali e i valori del Judo, quelli olimpici e dello sport in generale dando un “contributo attivo alla promozione ...

Maire Tecnimont - nuovo contratto ad Abu Dhabi : Maire Tecnimont sfreccia a Piazza Affari mostrandosi in rialzo del 2,17%. A dare una spinta al titolo la notizia che le principali controllate del gruppo si sono aggiudicate nuove commesse e ...

La polizia di Stato di Abu Dhabi in aula a Tor Vergata : Roma, 28 giu. , askanews, Siglato un accordo di grande rilevanza per i rapporti fra l'Italia e gli Emirati Arabi sul fronte della didattica, del training e della ricerca scientifica: il Master ...