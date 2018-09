Abolizione del passaggio all’ora legale in Europa | qual è l’iter legislativo e quanto

Manovra - Salvini : al lavoro su Abolizione Fornero e per flat tax nel corso della legislatura : È durata tre ora riunione degli esperti economici della Lega oggi al Viminale. Tra i presenti, oltre il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche il viceministro al Tesoro Massimo Garavaglia, il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri, il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi e il presidente della commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai...

Affitti brevi - proposta la flat tax e l'Abolizione della tassa Airbnb : Teleborsa, - Tornao le proteste contro la cosiddetta tassa Airbnb , introdotta lo scorso anno con la Manovrina estiva, che sino ad oggi non è stata pagata dalla big del web , che ha anche fatto ...

Consultazione UE sullora legale : 84% a favore dellAbolizione del cambio dellora : "Il Presidente della Commissione europea Juncker ha inserito la questione dell'ora legale nell'agenda politica come parte del suo impegno a concentrarsi sulle questioni importanti e lasciare che gli ...

Commissione Europea : via all'iter per l'Abolizione dell'obbligo dell'ora legale : La Commissione Europea [VIDEO] si è detta pronta a presentare una proposta legislativa per abolire l'obbligo di cambio tra ora solare e ora legale. Il dossier è stato aperto in to alle richieste di alcuni Paesi, tra cui Finlandia e Lituania. Ricordiamo che finora è infatti in vigore la direttiva Europea 2000/84, che stabilisce l’obbligo per gli Stati UE di passare all’ora legale l’ultima domenica di marzo e di tornare poi a quella solare ...

Come stanno le cose sull’Abolizione dell’ora legale : Dal 2000 tutti gli stati dell'UE devono spostare l'orario due volte all'anno; in un sondaggio ufficiale molte persone hanno chiesto che ogni paese sia invece libero di scegliere per sé The post Come stanno le cose sull’abolizione dell’ora legale appeared first on Il Post.

Svolta nel mondo NBA : le franchigie potranno 'lavorare' coi migliori liceali - prossima l'Abolizione dell'età minima ma ancora niente vivai... : Spinta anche dalle dichiarazioni di LeBron James, la lega americana accontenta in parte il volere popolare, avvicinandosi a quanto accade negli altri sport nel vecchio continente. James disse che nel ...

Cina verso l'Abolizione della politica dei due figli - : Una bozza del nuovo codice civile è stata discussa questa settimana: all'interno, nessun riferimento alle politiche di pianificazione familiare. Sarebbe la prima volta dopo 40 anni

John - una vita senza terra nella precaria Abolizione della schiavitù : Suo padre somalo si era rifugiato negli Stati Uniti. John è nato, da madre americana, il primo giorno del mese di gennaio del 1989. All’ètà di cinque anni accompagna suo padre, commerciante, in Costa d’Avorio. Rimane nel Paese fino alla morte di suo padre, ucciso durante la crisi che ha seguito le elezioni presidenziali del 2011. Si salva nel vicino Mali e di lì continua fino in Algeria per poi raggiungere il Marocco. Cerca lavoro e trova solo ...

Manovra - governo smentisce Abolizione bonus 80 euro e aumento dell'Iva | : L'ipotesi era stata ventilata dallo stesso ministro Tria in una intervista al Sole 24 Ore. L'esecutivo sta studiando le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" sulle ...

Fico : "Proporrò Abolizione indennità di funzione"/ Video - presidente Camera : "delibera a settembre-ottobre" : Fico: "Proporrò abolizione indennità di funzione". Il presidente della Camera su Facebook annuncia i prossimi provvedimenti: "delibera a settembre-ottobre"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 18:08:00 GMT)

Luigi Di Maio esclude l'Abolizione degli 80 euro e l'aumento dell'Iva : 'Tutto il governo è compatto nella volontà di non aumentare l'Iva e di non mettere le mani nelle tasche degli italiani anche per quanto riguarda la misura' del bonus degli 80 euro : lo ha assicurato ...