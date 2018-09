A VISO APERTO Su Rete 4 il film con Rock Hudson oggi | 4 settembre 2018

MotoGp – Marquez - Dovizioso e Rossi nel mirino di Lorenzo! Jorge a VISO APERTO sui suoi rivali : “Valentino? Un Peter Pan” : Jorge Lorenzo concede un’intervista in cui parla dell’antagonismo con Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso e della sua esperienza (che si concluderà a fine stagione) alla Ducati Jorge Lorenzo. Un pilota severo, polemico e riservato. Criticato in Italia per l’antagonismo con Valentino Rossi, amato per la sua guida grintosa e unica. Lorenzo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera‘ ...