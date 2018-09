A processo i genitori di Renzi | per l' inchiesta su 2 false fatture

Firenze - genitori Renzi rinviati a giudizio/ Gip “fatture false” : a processo mamma Laura Bovoli e papà Tiziano : Firenze , genitori di Matteo Renzi rinviati a giudizio per "fatture false": ultime notizie, decisione del Gip e primi commenti. A processo mamma Laura Bovoli e papà Tiziano Renzi (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:52:00 GMT)

Firenze - i genitori di Renzi rinviati a giudizio : processo per Tiziano Renzi e Laura Bovoli : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio dal gip di Firenze per l'emissione di due fatture ritenute false. Secondo la procura, queste due fatture - del valore di 20 e di 140mila euro - corrisponderebbero a prestazioni che non sono mai state effettuate.Continua a leggere