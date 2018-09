A PRIMA VISTA Su Rai 3 il film con Val Kilmer e Mira Sorvino oggi | 4 settembre 2018

Vuelta a España 2018 : i promossi e bocciati dopo la PRIMA settimana. Movistar protagonista con Valverde e Quintana - Richie Porte immediatamente fuori dai giochi : Si è chiusa la prima settimana di corsa della Vuelta a España 2018 ed è il momento di trarne un bilancio iniziale. Finora il Grande Giro in terra iberica non ha emozionato particolarmente, la maggior parte dei possibili favoriti per il trionfo finale è rimasta nascosta nelle (poche) frazioni di montagna in programma, di conseguenza la classifica generale non ha subito particolari scossoni e molti corridori restano ancora in corsa per il podio ...

Volley – Buona la PRIMA per l’Italia : battuta la Cina nella PRIMA amichevole in vista dei Mondiali 2018 : Verso il Mondiale 2018: l’Italia batte la Cina nella prima gara amichevole In una Kioene Arena sold out con i suoi 4mila spettatori presenti la Nazionale Italiana ha battuto la Cina con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-17, 25-17) nella prima amichevole prima del via della rassegna iridata. Gli uomini di Blengini hanno giocato un bel match, mettendo in mostra una Buona organizzazione di gioco e, pur dando la sensazione di non forzare mai ...

PresaDiretta - PRIMA puntata 3 settembre 2018 : "Acqua perduta". Apre intervista a Di Maio : PresaDiretta ha attraversato l’Italia da nord a sud, raccontando le criticità di regioni come la Calabria, ma anche gli esempi virtuosi di grandi e piccole amministrazioni che grazie alla ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche, gestiscono l’intero ciclo dell’acqua senza perderne neanche una goccia. E poi PresaDiretta è andata a Cape Town in Sudafrica, dove il riscaldamento globale e la siccità hanno provocato una crisi idrica ...

New Horizons - Ultima Thule in vista : PRIMA rilevazione del prossimo target per la sonda della NASA : Obiettivo in vista per l’infaticabile New Horizons, che tra poco più di quattro mesi compirà un fly-by da record: la sonda ha effettuato la prima rilevazione di Ultima Thule, l’oggetto della Fascia di Kuiper cui farà visita il 1° gennaio 2019. È stato lo strumento Lorri (Long Range Reconnaissance Imager) a individuare il piccolo e fioco corpo celeste su uno sfondo gremito di stelle, quando New Horizons, lo scorso 16 agosto, si trovava ad una ...

L'arrivo in Italia - la famiglia a Madrid - la passione per la moda : la PRIMA intervista di Ronaldo da juventino : La Juventus è uno dei top team nel mondo, e quindi la decisione è stata facile'. Il pallone d'oro in carica racconta poi che la sua famiglia è rimasta a vivere a Madrid e parla del suo addio al Real: ...

Arabia Saudita - PRIMA condanna a morte per attivista donna : Per la prima volta nella storia dell'Arabia Saudita , una attivista donna per i diritti umani è stata condannata a morte da un tribunale locale. Il reato contestato all'imputata era 'terrorismo'. ...

Manuela Bailo - il giallo della ragazza scomparsa. L'amante : l'ho vista il giorno PRIMA ma non c'entro : 'Io sono tranquillo, so di non aver fatto nulla e di non c'entrare con questa vicenda, ma allo stesso tempo sono preoccupato per lei'. Lo ha detto al Giornale di Brescia L'amante di Manuela Bailo, la ...

Lazio - problemi fisici in vista della PRIMA di Serie A : Lazio alle prese con qualche acciacco nella fase di preparazione all’esordio in campionato: in due si fermano ai box La Lazio sta preparando l’esordio in campionato, tra una voce di mercato e l’altra. Milinkovic-Savic continua a tenere banco, ma probabilmente non lascerà il club del presidente Lotito durante questa estate. Intanto Inzaghi deve fare i conti con qualche acciacco che potrebbe condizionare l’11 della ...

Serie A - ipotesi rinvio per Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina : gli ultimi aggiornamenti in vista della PRIMA giornata : Sono ore difficilissime a Genova per il crollo del ponte sull’autostrada A10: 11 vittime accertate e 12 feriti estratti dalle macerie. Si è verificato un crollo in riferimento al ponte Morandi sull’autostrada A10 a Genova, il viadotto sul torrente Polcevera alto quasi 50 metri che sovrasta il popoloso quartiere di Certosa. Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella ...

Ambra - PRIMA intervista su Allegri : l’incontro - l’amore per Max - Renga : Ambra Angiolini, arriva la prima intervista in cui parla di Allegri: “Ecco come l’ho conosciuto… dolcezza che non si può raccontare… So che tornerà sempre”. E su Renga: “Il cuore ha smesso di battere…” Ambra Angiolini si concede a una lunga intervista, confessando per la prima volta i segreti della storia d’amore con l’allenatore della […] L'articolo Ambra, prima intervista su ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 Agosto 2018. Il Nove deve mettere Fantozzi in prima serata per fare un risultato decente (3.1%). Bene Matrimonio a PRIMA VISTA su Tv8 (2.8% – 4%) : SuperQuark Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.182.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.470.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 gli European Championships 2018 hanno interessato 1.449.000 spettatori pari all’8.2% di share; a seguire MacGyver totalizza un a.m. di 667.000 spettatori pari ad uno share del 3.9% nel primo episodio, e 598.000 spettatori con uno share ...

L’Intervista PRIMA puntata - ospite Fedez : il rapper si racconterà al pubblico : L’Intervista prima puntata a settembre: ospite Fedez L’Intervista torna a settembre su Canale 5 e l’ospite della prima puntata sarà Fedez. Il noto programma fa il suo ritorno in autunno sempre in seconda serata e vede al timone, ovviamente, Maurizio Costanzo. Parte alla grande la nuova edizione, in quanto a essere intervistato sarà uno dei […] L'articolo L’Intervista prima puntata, ospite Fedez: il rapper si ...

Fedez alla PRIMA de L’Intervista di Maurizio Costanzo : L’Intervista: Fedez ospite di Maurizio Costanzo A settembre tornerà in seconda serata su Canale 5 l’appuntamento con L’Intervista, il talk show condotto da Maurizio Costanzo. In programma un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista più famoso coi baffi e Fedez, pseudonimo del rapper Federico Leonardo Lucia. Come anticipato da Blogo, il cantante si racconterà al centro dello studio a forma di cubo in modo del tutto ...

