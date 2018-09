it.euronews

(Di martedì 4 settembre 2018) ANSA, - ROMA, 4 SET - Marc Marquez si appresta a vivere la tredicesima prova del campionato del mondo. In questo fine settimana il MotoGP torna in Italia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. È l'appuntamento di casa per i piloti italiani, è la pista di allenamento di ...