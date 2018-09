A che opera d’arte assomigliate?

Greta - la 15enne che sciopera davanti al parlamento contro il riscaldamento globale : La protesta contro i politici "Perché andare a scuola? Per loro fatti non contano. Lo sto facendo perché voi adulti diate importanza al mio futuro", ha spiegato la ragazzina svedese da due settimane è seduta per terra davanti al parlamento di Stoccolma dove consegna volantini e mostra cartelli per sensibilizzare l'opinione pubblica locale sui cambiamenti climatici.Continua a leggere

“L’impatto di un libro” - l’opera d’arte virale che abbatte i muri con “Il Castello” di Kafka : L’impatto di un libro è un’opera realizzata nel 2007 da un’artista messicano, il suo nome è Jorge Mendez Blake. Qualche anno fa è diventata virale sul web e da allora è stata condivisa da milioni di profili. Il nome ufficiale dell’installazione è “El Castillo”, traduzione in spagnolo de "Il Castello", romanzo capolavoro di Franz Kafka.Continua a leggere

India - nasce Vodafone Idea che sarà operatore leader e resterà quotata in borsa : Teleborsa, - Vodafone annuncia il completamento della fusione fra la controllata Indiana Vodafone India e Idea Cellular . L'operazione porta alla nascita di una newco denominata Vodafone Idea , che ...

Open Arms - cos'è e come opera l'Ong che salva i migranti in mare - : Dalle prime operazioni nel 2015 a Lesbo, in Grecia, a quelle al largo della costa della Libia dopo l'accordo Ue-Turchia: ecco come lavora l'organizzazione spagnola finita al centro di accuse e ...

Platini : "CR7? Operazione che non capisco" : 'Non riesco a capire tutta quest'Operazione'. Michel Platini resta interdetto sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus e, in un'intervista a L'Equipe, afferma: 'Ho trovato strano che, a 33 ...

Lev Tolstoj / Chi è lo scrittore che ha composto l'opera Guerra e Pace? (oggi - 29 agosto 2018) : Lev Tolstoj, chi è lo scrittore che ha composto l'opera Guerra e Pace? Stasera in onda su Canale 5 la prima puntata della miniserie tratta dal noto romanzo. (oggi, 29 agosto 2018)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 07:32:00 GMT)

Chanel lancia la sua linea cosmetica per uomini - Boy : una lungimirante operazione commerciale che tiene il passo con i tempi : Truccarsi non è un gioco (solo) da ragazze: Chanel lo sa bene e lancia la sua linea di make-up per uomini, Boy De Chanel. Il nome della collezione gioca con la parola “boy”, ragazzo, ma è anche un omaggio a Boy Capel, giocatore di polo inglese e compagno amatissimo di Gabrielle Chanel. Una linea che incarna perfettamente la filosofia della maison (“La bellezza non è una faccenda di genere ma di stile”), ma che è anche una lungimirante operazione ...

"L'opera al nero" un classico che sfida il tempo : In principio 'ho fatto redigere il suo oroscopo', poi, terminato il romanzo, 'ho ripetuto il nome di Zenone almeno trecento volte, o anche più, per avvicinare a me quella personalità'. Marguerite ...

Livorno - scappano con la figlia malata che doveva operarsi : genitori arrestati in Francia : Mamma e papà di ventotto anni residenti nel Livornese sono scappati con la bambina di cinque mesi, affetta da grave patologia e per la quale era stato programmato un urgente e delicato intervento all’ospedale Meyer di Firenze. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della nonna della bambina.Continua a leggere