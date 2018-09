wired

: 5G a casa, mettetevi comodi: per la smart home appuntamento al 2025 #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : 5G a casa, mettetevi comodi: per la smart home appuntamento al 2025 #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Rossell78825867 : @lauraboldrini vi propongo tutti gli immigrati a casa vostra..noi popolo italiano non ne vogliamo più...e mettetevi… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Berlino – Ai televisori 8k il 5G farà la differenza. Gli schermi con una risoluzione quattro volte superiore al 4K, una delle novità dell‘Ifa di Berlino, la più grande fiera di elettronica, hanno bisogno di una banda abbastanza potente, come il 5G, per trasmettere contenuti che rendano giustizia ai nuovi televisori. Contenuti di cui non si parla prima del. A sei anni dall’arrivo delle reti di quinta generazione sul mercato. La tabella di marcia è già stata aggiornata un anno fa: il 5G, il nuovo standard di comunicazione per le reti mobili, debutterà nel 2019. “Stati Uniti e Corea del sud partiranno in primavera, seguiti poi da due Paesi europei”, spiega Don McGuire, vicepresidente responsabile del marketing globale di prodotto per Qualcomm, società statunitense di telecomunicazioni tra le più coinvolte nella partita del 5G. Poi toccherà al Giappone, a cavallo tra ...