2018 | produzione di vino in aumento | e di buona qualità

UIV : In 2018 produzione vino +15% - Valle d'Aosta al top con +30% : Roma, 4 set., askanews, - Quella del 2018, per il settore vitivinicolo, sarà ricordata come l'annata del giro di boa con una crescita che passa da negativa - lo scorso anno in alcune aree la crescita ...

Brancaleone alle Crociate/ Su Rete 4 il film con Gassman : le curiosità sulla produzione (oggi - 19 agosto 2018) : Brancaleone alle Crociate, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Vittorio Gassman e Adolfo Celi, alla regia Mario Monicelli. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Il Vigile/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi e Vittorio De Sica : curiosità sulla produzione (15 agosto 2018) : Il Vigile, il film commedia in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Alberto Sordi, Vittorio De Sica e Sylva Koscina, alla regia Luigi Zampa. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 15:07:00 GMT)

I Mostri/ Su Rete 4 il film con Tognazzi-Gassman : curiosità sulla produzione (oggi - 15 agosto 2018) : I Mostri, il film commedia in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Lando Buzzanca, alla regia Dino Risi. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 15:01:00 GMT)

RITA CARDINALE/ Temptation Island 2018 - complice della produzione? Michel si infila nella sua camera da letto : RITA CARDINALE, Temptation Island 2018 che ha colpito Michael Di Giorgio. Qual è il suo ruolo nel piano che vede Lara tramare contro il suo fidanzato? La single è complice della produzione? Pedina inconsapevole del piano di Lara Rosie Zorzetto, RITA CARDINALE continuerà ad accompagnare Michael De Giorgio nelle ultime fasi della sua avventura a Temptation Island 2018. La tentatrice sarà infatti al fianco del fidanzato fedifrago anche nel ...

ENI - Descalzi su Zohr : Entro settembre 2018 - aumenteremo la produzione : Teleborsa, - Al maxi giacimento di Zohr, a largo dell'Egitto "aumenteremo la produzione dagli attuali 1,2 miliardi di piedi cubici al giorno a 2 miliardi di piedi cubici Entro settembre 2018". Lo ha ...

Italiana Coke : nel 2017 2018 tornano produzione e volumi di trasporto sostenuti : Cairo Montenotte. Il gruppo Italiana Coke, superata la fase di difficoltà finanziaria, torna a marciare su livelli sostenuti di produzione e volumi di trasporto. I volumi relativi all'esercizio 2018 , ...

Energia : Neo 2018 - in 2050 rinnovabili copriranno 98% produzione elettricità : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Nel 2050 le rinnovabili copriranno il 98% della produzione di elettricità in Italia. Solo la Spagna, con il 99%, ha una penetrazione delle rinnovabili maggiore. E’ quanto emerge dal New Energy Outlook 2018 realizzato da Bloomberg che è stato presentato oggi nella sede dell’Enel di Roma alla presenza del Ceo del gruppo energetico italiano Francesco Starace.Attualmente la penetrazione media delle ...

