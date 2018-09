2 milioni di italiani ricorrono al ' trucco permanente'

REDDITO DI CITTADINANZA - DI MAIO : “PARTE NEL 2019”/ Ultime notizie Manovra : “misura per 5 milioni di italiani” : Manovra Economia, Di MAIO: "REDDITO di CITTADINANZA nel 2019 per 5 milioni di poveri". Ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:03:00 GMT)

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

Coldiretti : 11 - 6 milioni di italiani andranno in vacanza a settembre : Sono 11,6 milioni gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze nel mese di settembre. E' quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè, secondo cui si registra un aumento del 5% rispetto allo ...

Lavoro nero per 1 - 5 milioni di italiani. Per lo Stato danno di oltre 20 miliardi : Teleborsa, - Nel 2017 in Italia sono stati riscontrati un milione e cinquecentotrentotto mila lavoratori completamente in nero. Il dato viene rivelato dalla Fondazione Studi dei consulenti del Lavoro, ...

Il maltempo spinge il contro esodo : 21 milioni gli italiani in viaggio : Secondo un'analisi della Coldiretti, le cattive condizioni meteo hanno 'costretto' molto italiani ad un rientro anticipato...

