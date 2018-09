1979 Revolution | Black Friday - recensione

eurogamer

: L'Iran del 1979 raccontato da una narrazione schietta e dura. La nostra recensione di 1979 Revolution: Black Friday. - Eurogamer_it : L'Iran del 1979 raccontato da una narrazione schietta e dura. La nostra recensione di 1979 Revolution: Black Friday. -

(Di martedì 4 settembre 2018) L'idea di portare i videogiochi a scuola è ancora in discussione. Ma vi posso assicurare una cosa: se avessi potuto giocare a produzioni comedurante le lezioni di storia, probabilmente avrei ascoltato ed esperito con maggiore attenzione. Avrei potuto immergermi in situazioni delicate attraverso gli occhi di chi le ha vissute, di chi le ha sofferte; attraverso, insomma, uno spaccato molto più realistico di qualsiasi libro di testo, potendo così percepire direttamente tutte le sfumature (morali, commerciali e politiche) di un simile evento.Il grandissimo merito diè innanzitutto questo: riuscire a stimolare l'utente a scattare foto, raccogliere audiocassette e documenti per poter sbloccare le controparti reali e informarsi su cosa è accaduto realmente. Affiancare l'esperienza videoludica, in certi momenti molto intensa, alla ...