Zingaretti denuncia attacchi social da sostenitori del Pd | “Schifezze” Le accuse | “Amico

(Di lunedì 3 settembre 2018) Nicolateme il fuoco amico ed esterna la sua preoccupazione sui. In un post pubblicato su Facebook nel pomeriggio di lunedì, il Governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Partito Democratico si sfoga: “Suiiniziano a circolare delle card contro di me che stravolgono le cose che sto dicendo. Sono delle schifezze. Ma se pensano di mettermi paura si sbagliano. Noi non ci fermiamo, ma andiamo avanti con più forza di prima. Io mi impegnerò per un congresso delle idee e della passione, non dell’odio e del rancore. Per cambiare e per dare all’Italia e all’Europa un futuro diverso”. Le parole diarrivano dopo una serie di post circolati su Facebook e Twitter in cui si accusa il candidato alla segreteria di essere una sorta di cavallo di Troia del Movimento 5 Stelle all’interno del Pd. Al politico romano non viene perdonata, tra le ...