romadailynews

: Zannola (PD): #Ecopass è delitto perfetto Raggi-Meleo: #Roma- “L’assessore all’immobilita… - romadailynews : Zannola (PD): #Ecopass è delitto perfetto Raggi-Meleo: #Roma- “L’assessore all’immobilita… - GianlucaBardell : #VIABILITA'. #ZANNOLA: #ECOPASS E' #DELITTO PERFETTO #RAGGI-#MELEO (DIRE) Roma, 3 set. - 'L'assessore all'immobilit… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Roma- “L’assessore all’immobilita’ Lindaconferma oggi che e’ intenzione della Giuntaquella di introdurre un odioso balzello per l’attraversamento delle zone centrali della Capitale. Una follia che conferma l’approssimazione e l’inadeguatezza della Giunnta M5S al governo della Capitale. Basterebbe parlare con qualsiasi cittadino che tenta, invano, di utilizzare i mezzi pubblici a Roma per capire, ad esempio, che se non si ha pazienza e abbastanza tempo per utilizzare tre mezzi pubblici diversi perungere il posto di lavoro attraversando il centro (su un percorso di una decina di chilometri) sarebbe una follia introdurre l’nella Capitale”. “Il pedaggio per attraversare le zone centrali di Roma finira’ per colpire ancora di piu’ chi non ha alternative all’utilizzo del mezzo ...