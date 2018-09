Yuzu | l' emulatore per Nintendo Switch riesce a far girare Super Mario Odyssey a 40-50 FPS

eurogamer

(Di lunedì 3 settembre 2018), l'dista facendo passi da gigante, in poco tempo infatti gli sviluppatori sono stati in grado di fara più di 30 FPS sui PC più performante.Come riporta DSOG, il gioco gira a 45-55 FPS su un Intel Core i7 8700K, purtroppo però si verificano ancora problemi grafici, texture mancanti e glitch. Certo è impressionante il fatto cheriesca a farun tripla A a 50 FPS, nei prossimi mesi ci aspettiamo risultati nettamente migliori.Dall'altra parte abbiamo invece ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition che può tranquillamentea 60 FPS, anche qui però si riscontrano problemi grafici (anche se in misura minore rispetto al titolo dedicato a).Read more…