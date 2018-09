Wind propone Huawei P20 e P20 Pro a partire da 10 euro al mese con la tariffa Telefono

Tramite i call center - Wind propone due offerte per far tornare indietro i clienti : Arriva notizia che i call center si stanno mettendo in moto per conto di Wind con l'obiettivo di convincere gli ex clienti a tornare indietro L'articolo Tramite i call center, Wind propone due offerte per far tornare indietro i clienti proviene da TuttoAndroid.

Wind propone la sua migliore offerta ad alcuni ex-clienti : 30 GB - 1000 minuti e 100 SMS a 5 euro : Wind rivuole i suoi ex-clienti passati alla concorrenza, soprattutto dopo l'arrivo di Iliad, e così sta proponendo ad alcuni di loro un'offerta winback a dir poco fantastica, soprattutto per il costo mensile. L'articolo Wind propone la sua migliore offerta ad alcuni ex-clienti: 30 GB, 1000 minuti e 100 SMS a 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Alice Merton/ Video - la cantante tedesca propone il nuovo singolo 'Lash out' (Wind Summer Festival 2018) : Dopo il successo planetario del suo primo singolo 'No Roots', Alice Merton presenta 'Lash out' in occasione della puntata di oggi del Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:03:00 GMT)

Wind ripropone alcune winback a partire da 5 euro e fino a 30 GB di Internet : Da oggi e fino all'11 luglio Wind ripropone diverse offerte winback ad alcuni ex clienti Wind Tre che avevano lasciato il consenso commerciale. L'articolo Wind ripropone alcune winback a partire da 5 euro e fino a 30 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.