Wikileaks | scomparso in Norvegia il cofondatore Arjen Kamphuis

Wikileaks - scomparso da due settimane il co-fondatore Arjen Kamphuis in Norvegia : la polizia apre indagine : Sono due settimane che Arjen Kamphuis, co-fondatore di Wikileaks assieme a Julian Assange, è scomparso nel nulla in Norvegia. Olandese, 47 anni, co-autore di un saggio sul nuovo giornalismo investigativo intitolato Information security for journalists, Kamphuis è stato visto per l’ultima volta lo scorso 20 agosto mentre lasciava il suo hotel a Bodo, nel nord della Norvegia. Domenica scorsa, riportano i media internazionali, la polizia norvegese ...