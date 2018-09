#Venezia75 What You Gonna Do When the World's on Fire? - di Roberto Minervini : Una costante attesa di qualcosa che mette ogni persona in modalità difensiva nei confronti del mondo, ossia un sentimento che da secoli ' è nel DNA degli afroamericani ', si dice: prima costretti a ...

What You gonna do when the world’s on fire? Minervini filma un’immersione ipnotica in un luogo inesplorato e antispettacolare : Ali di cartone dorate e sfavillanti. Piume, perline e colla spennellata con cura meticolosa, millimetro dopo millimetro. Parrucche, maschere, abiti, e passi di danza alla maniera degli antichi capi tribù. Gli indiani del Mardi Gras, miscuglio tra pellerossa ed ex schiavi, da quando nell’Ottocento questi ultimi vagavano “liberi” e vennero accolti e aiutati dai nativi, preparano il rito, mostrano la loro identità, scelgono di non farsi cancellare ...

Mario Biondi / Video - con "This is What You are" dà appuntamento alla sua tournée (Battiti Live) : Mario Biondi si esibirà questa sera a Lecce, in occasione del Battiti Live. L'artista italiano è noto e amato anche all'estero dove i mesi scorsi ha dato vita ad una positiva tournee.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:30:00 GMT)

Quasi pronti video picture in picture su WhatsApp per Android : YouTube e Instagram in chat : Non pochi si chiedono quando la modalità picture in picture su WhatsApp sbarcherà per la versione Android dell'applicazione di messaggistica. Si tratta della funzione che consente di visualizzare un video YouTube o anche Instagram direttamente in chat, senza dover uscire da una conversazione e anzi, continuando a mandare messaggi al nostro contatto di turno. Dopo aver garantito il plus sugli iPhone, gli sviluppatori sarebbero in procinto di fare ...