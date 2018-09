West Nile | altri 2 morti in Emilia Romagna

West Nile / Ultime notizie - morte due donne all'Ospedale Maggiore di Bologna : West Nile, Ultime notizie: l'emergenza continua nel nord del nostro paese, partita la disinfestazione nel cremonese, presto toccherà ovviamente anche ad altre città italiane.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 20:55:00 GMT)

Bologna - due decessi all'Ospedale Maggiore per West Nile : Bologna - Due donne anziane ricoverate presso la Rianimazione dell'Ospedale Maggiore sono decedute nel corso del fine settimana appena concluso. Le due signore soffrivano di gravi patologie già in ...

West Nile / Ultime notizie - l'allarme di Riccardi del Fvg : "È una cosa davvero seria - attenzione" : WEST NILE, Ultime notizie: l'emergenza continua nel nord del nostro paese, partita la disinfestazione nel cremonese, presto toccherà ovviamente anche ad altre città italiane.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:48:00 GMT)

Virus West Nile : “E’ da almeno 10 anni che non avevamo casi in Italia. Sta colpendo l’uomo con una progressione allarmante” : Il Prof.Massimo Galli, Presidente SIMIT- Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “E’ da almeno 10 anni che non avevamo casi di West Nile nel nostro paese, capitò appunto nel 2008 con dei cavalli in Toscana. Adesso sta colpendo l’uomo con una progressione francamente allarmante. Questi ...

West Nile - NONA VITTIMA IN VENETO/ Febbre del Nilo - ultime notizie : perché ora il virus fa più paura : WEST NILE, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. ultime notizie Febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:11:00 GMT)

Calderoli - Encefalite da puntura zanzara / "Ho rischiato di morire" - pericolo West Nile debellato? : Calderoli, Encefalite da puntura zanzara: il vicepresidente del Senato ha rischiato di morire, per fortuna però è stato salvato in maniera tempestiva da professionisti del San Raffaele.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Anziani e West Nile : 'Nessuna paura - ci difendiamo così' : Ferrara. Le reazioni dei soci del centro Rivana Garden sui timori di contagio La presidente: la disinfestazione due volte l'anno è a carico nostro

West Nile - nona vittima in Veneto/ Ultime notizie virus Nilo : in Europa 300 segnalazioni nell'ultima settimana : West Nile, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:05:00 GMT)

West Nile : accertato un caso a Cremona : E’ stato accertato in centro a Cremona un caso di persona affetta da West Nile Virus, la cosiddetta febbre del Nilo. Poiché l’infettato è residente in via XX Settembre, anche se il contagio potrebbe essere avvenuto altrove, come da protocollo di emergenza sanitaria West Nile Virus, il sindaco di Cremona ha disposto a scopo preventivo l’attivazione delle procedure di disinfestazione straordinaria in un raggio di 200 metri dal ...

Salute : “In Friuli Venezia Giulia impegno contro Dengue e West Nile” : “Il contrasto alle patologie veicolate e trasmesse dalle zanzare tigre o da quelle comuni è una cosa seria. Sarà importante che in futuro Comuni e cittadini si impegnino seguendo le indicazioni del piano nazionale e regionale di sorveglianza per un’efficace lotta alle nuove patologie, in particolare a quelle che provengono da altri Paesi”. Lo afferma il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, commentando i ...

West Nile - NONA VITTIMA IN VENETO/ Ultime notizie : anziano stroncato da febbre del Nilo : WEST NILE, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:04:00 GMT)

West Nile - 300 segnalazioni e 25 morti in Europa nella settimana tra il 24 e il 30 agosto : Nell’ultima settimana in Europa c’è stato un vero e proprio boom di casi di W est Nile, con oltre 300 segnalazioni tra il 24 e il 30 di agosto quando nell’intero anno ce n’erano stati 410. Secodno il bollettino del Centro europeo di Controllo delle Malattie (Ecdc) a spingere in alto le cifre è proprio l’Italia. Dei 300 contagi dell’ultima settimana 144 sono stati segnalati dal nostro paese, 61 dalla Romania e 41 dalla Grecia. Sempre ...

West Nile : 5 persone contagiate nel Veneto orientale : In questa settimana sono cinque le persone contagiate dal virus Febbre del Nilo nel Veneto orientale (Ulss4). I casi riguardano una donna ottantatreenne di San Stino di Livenza, un settantacinquenne di Cavallino Treporti, un settantaduenne di Pramaggiore: queste tre persone sono state ricoverate e non sono in gravi condizioni fisiche. Ci sono poi una donna di 56 anni di Cinto Caomaggiore che non e’ stata ricoverata in quando il virus non ...

West Nile - 12 contagi in Piemonte/ Ultime notizie febbre del Nilo - spunta un altro virus : l'Usutu : West Nile, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:46:00 GMT)