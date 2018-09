Vulcani | in caso di eruzione improvvisa del Vesuvio da evacuare oltre un milione di

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) Indidelo nei Campi Flegrei, i piani di evacuazione dei Comuni che ricadono sia nella zona rossa che in quelle gialle, prevedono la mobilitazione di 700mila persone alle pendici del vulcano e altre 500mila nell’area a ridosso di Pozzuoli. “E’ chiaro che accanto a queste persone altre si muoveranno in forma autonoma, anche ben prima che si arrivi all’emergenza piena e noi contiamo di spostare in forma assistita il 50% della popolazione,” ha spiegato nel corso della prima giornata del congresso “Cities on Volcanoes” a Napoli il capo dipartimento della Protezione Civile regionale campana, Raffaele Pinto. I piani, sia per i Campi Flegrei che per l’area vesuviana, prevedono l’accompagnamento in aree di raccolta, dove gli evacuati saranno accolti dalla protezione civile. “Per i Campi Flegrei abbiamo ...