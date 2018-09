Vuelta a España 2018 | il percorso e le tappe della seconda settimana La Camperona e

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “Non ho obiettivi particolari - vivo alla giornata. È stato un anno negativo” : Un ultimo chilometro e mezzo da dimenticare. I big ieri, purtroppo (per lo spettacolo soprattutto), si sono guardati nuovamente alla Vuelta a España 2018, non affrontandosi a viso aperto su una delle salite che avrebbero potuto dare la svolta alla corsa iberica: quella di La Covatilla, che anticipava il primo giorno di riposo. Gli scatti sono arrivati solamente negli ultimi 1500 metri ed è lì che Fabio Aru ha sofferto davvero tanto, perdendo le ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Alejandro Valverde indossa maglia verde e maglia bianca : Alejandro Valverde non solo si trova al secondo posto nella classifica generale della Vuelta di Spagna ma indossa anche la maglia verde e la maglia bianca. Di seguito i risultati delle altre classifiche della corsa a tappe iberica. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 81 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 63 PTS – – 3 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 58 PTS ...

Vuelta a España 2018 : arriva la doppietta di Benjamin King - Yates nuova maglia rossa. Soffre Fabio Aru : Primo grande momento di svolta per la Vuelta a España 2018: la nona frazione, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla, prevedeva un durissimo arrivo in salita a precedere il giorno di riposo. Doveva esserci la grande sfida tra i big, invece ancora una volta l’incertezza ha regnato sovrana. A realizzare l’impresa è stato un super Benjamin King (Dimension Data): lo statunitense, in grandissima forma, agguanta il secondo successo ...

Vuelta a España 2018 - domani giorno di riposo. Si riparte martedì 4 settembre. Orario d’inizio - altimetria e come seguire la Salamanca-Fermoselle.-Bermillo de Sayago in tv : domani la Vuelta a España 2018 si ferma per la tradizionale giornata di riposo (la seconda è prevista il lunedì successivo). La carovana dunque si apposterà presso la città di Salamanca prima che la corsa riparta il giorno successivo (martedì 4 settembre) dalla stessa località. La decima frazione della Vuelta a España 2018, da Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca a Fermoselle. Bermillo de Sayago per un totale di 177 km, potrebbe ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : La Covatilla fa paura. Duro arrivo in salita - Fabio Aru si gioca (quasi) tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta a España 2018, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla. Oggi sarà la prima giornata chiave nella lotta per la maglia rossa. I corridori affronteranno infatti un tappone di montagna che nella prima parte presenta tre salite in successione: Puerto del Pico (15,3 km al 5,5%), Alto de Gredos (10,1 km al 3,7%) e Puerto de Peña Negra (13 km al 4,5%). Dopo un lungo tratto di ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru ci crede verso La Covatilla : “Sono fiducioso - un test importante”. Il Cavaliere vuole sognare : Prima vera giornata di svolta alla Vuelta di Spagna dove oggi è in programma il tappone da Talavera de la Reina a La Covatilla, 201 chilometri con circa 4000 metri di dislivello complessivi che ridisegneranno sicuramente la classifica generale. Attualmente la maglia rossa è sulle spalle di Rudy Molard che dovrebbe perderla, Alejandro Valverde è in grandissima forma come dimostra la vittoria di ieri ma oggi assisteremo sicuramente ...