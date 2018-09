Voltri | cadono calcinacci dal viadotto dell' A26 | strada chiusa Ultime notizie Genova

Genova - cadono calcinacci da un viadotto dell’A26 : chiusa la strada che collega il quartiere Voltri al Comune di Mele : Pezzi di intonaco sono caduti da un viadotto dell’autostrada A26 Voltri-Alessandria su via Ovada, a Genova. Il traffico sul ponte autostradale è regolare e non risultano feriti né mezzi danneggiati. Le squadre dei vigili del fuoco sono sul posto per le verifiche. La strada è stata chiusa nel tratto che passa sotto al viadotto dopo che i calcinacci sono precipitati sul bordo della carreggiata. Via Ovada è una arteria del ponente genovese ...