Volley | Mondiali 2018 | tutte le partite dell’Italia in diretta tv su Rai Due Come

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia sogna in grande - occhi della tigre per una magia in casa. Gli azzurri vogliono volare : È qui la festa. L’Italia si appresta a ospitare i Mondiali 2018 di Volley maschile (insieme alla Bulgaria, ma le fasi finali saranno esclusivamente a Torino), il nostro Paese è pronto per vivere tre settimane di grande passione dal 9 al 30 settembre, 24 Nazionali si daranno battaglia per la conquista del trofeo e gli azzurri vogliono essere assoluti protagonisti covando il sogno di alzare al cielo il titolo iridato a venti anni di distanza ...

Volley – Buona la prima per l’Italia : battuta la Cina nella prima amichevole in vista dei Mondiali 2018 : Verso il Mondiale 2018: l’Italia batte la Cina nella prima gara amichevole In una Kioene Arena sold out con i suoi 4mila spettatori presenti la Nazionale Italiana ha battuto la Cina con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-17, 25-17) nella prima amichevole prima del via della rassegna iridata. Gli uomini di Blengini hanno giocato un bel match, mettendo in mostra una Buona organizzazione di gioco e, pur dando la sensazione di non forzare mai ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : programma - orari e tv. Tutte le partite dalla prima fase alla finale : I Mondiali 2018 di volley maschile si disputeranno dal 9 al 30 settembre, tra Italia e Bulgaria. La rassegna iridata si svolgerà in coabitazione tra i due Paesi, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni: 24 Nazionali si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo attualmente detenuto dalla Polonia che quattro anni fa interruppe la striscia vincente del Brasile. Si preannuncia grande spettacolo, il ...

Volley - verso i Mondiali 2018 : Italia-Cina 3-0 - facile vittoria in amichevole. Buone sensazioni dagli azzurri : L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-0 (25-20; 25-17; 25-17) nella penultima amichevole prima dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. I ragazzi del CT Chicco Blengini, che oggi ha ufficializzato le convocazioni per la rassegna iridata, hanno disputato una buona partita contro la compagine asiatica pur senza forzare la mano più di tanto: buoni segnali a una settimana ...

Volley - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Scelti i 14 azzurri - la lista finale : spiccano Zaytsev e Juantorena - tagliato Antonov : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Il coach torinese ha sciolto le riserve subito dopo la vittoria in amichevole contro la Cina a Padova, ufficializzando gli ultimi due tagli: a dire addio alla rassegna iridata sono lo schiacciatore Oleg Antonov e il centrale Roberto Russo. Di seguito i 14 ...

Volley - verso i Mondiali 2018 : oggi l’Italia sfida la Cina - penultima amichevole per gli azzurri! : Manca una settimana esatta ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. L’Italia sta scaldando i motori in vista del debutto contro il Giappone previsto per domenica prossima al Foro Italico di Roma e oggi è attesa dalla penultima amichevole di preparazione contro la Cina: al PalaKioene di Padova gli azzurri se la dovranno vedere contro la compagine asiatica in un test ...

Volley - Italia-Cina : amichevole verso i Mondiali 2018. Data - programma - orario d’inizio e tv : come vedere la partita (2 settembre) : Oggi domenica 2 settembre si gioca Italia-Cina, amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. A una settimana esatta dal debutto nella rassegna iriData, la nostra Nazionale sarà impegnata al PalaKioene di Padova in un incontro importante per testare lo stato di forma e provare la formazione titolare in vista della competizione più importante ...

Volley – Domani gli azzurri sfidano la Cina in un’amichevole pre-Mondiali 2018 : Verso i Mondiali: Domani a Padova gli azzurri affrontano la Cina in amichevole Padova. Meno di 24 ore e il PalaKioene, che per l’occasione sarà sold out, abbraccerà gli azzurri nel primo dei due test match in programma contro la Cina prima della rassegna iridata. La Nazionale Maschile oggi ha lasciato Cavalese dove si è conclusa la lunga preparazione e ha raggiunto così il capoluogo patavino dove Domani alle ore 18 (diretta Rai Sport) avrà ...

Mondiali di Volley : i probabili 14 convocati della Nazionale italiana : Mancano pochi giorni al 9 settembre, data che vedrà l'esordio della Nazionale italiana ai Mondiali 2018 nella incredibile cornice del Foro Italico, davanti ai circa diecimila spettatori previsti per il match che vedrà la nostra rappresentativa affrontare il Giappone. A breve il CT Gianlorenzo Blengini dovrebbe stilare l'elenco definitivo degli atleti che prenderanno parte alla kermesse iridata. I sicuri titolari Dopo l'esclusione un po' a ...

Volley – Verso i Mondiali 2018 : l’Italia maschile al primo test match con la Cina : Per la Nazionale maschile domenica il primo test match con la Cina La Nazionale Italiana continua così la sua marcia di avviCinamento all’evento sportivo tanto atteso dai fan della pallavolo e non solo. Gli oltre 70mila tagliandi venduti per assistere alle partite dei Mondiali rappresentano il miglior biglietto da visita per un evento prestigioso che torna nel nostro Paese a otto anni di distanza (2010 altra edizione maschile in Italia, ...

Volley - Mondiali 2018 : infortunio muscolare per Earvin Ngapeth. Prima fase a rischio - la Francia trema : Mancano 9 giorni al via del Mondiali 2018 di Volley che si svolgeranno tra Italia e Bulgaria. La nazionale francese, tra le grandi favorite al titolo insieme a Russia e Brasile, è in apprensione per l’infortunio occorso alla sua stella più lucente, Earvin Ngapeth. Il 27enne schiacciatore, che già nel 2017 disputò un Europeo a mezzo servizio a causa di un infortunio, è alle prese con un piccolo stiramento muscolare agli addominali: i medici ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - l’anello debole dei centrali. Serve un cambio di marcia rispetto alla Nations League 2018 : Non sarà mai una Nazionale di “muratori” quella targata Blengini che si prepara ad affrontare il Mondiale in casa. Il muro non è mai stata la specialità della casa per gli azzurri dell’ultimo corso e, miracoli esclusi, difficilmente potrà diventarlo al Mondiale ma, partendo dai dati impietosi della Nations League, Blengini e il suo staff avranno sicuramente dedicato tanto lavoro a questo fondamentale. Se si parla di muro Simone Anzani nella ...