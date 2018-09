“Voglio te” Si conoscono online e lui vola a conoscerla Al suo arrivo l’atroce sorpresa

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 settembre 2018) L’ha conosciutae ha perso la testa per lei. Può sembrare strano, ma nella nostra società virtuale ormai succede anche di innamorarsi a distanza, di una persona che non si è mai vista e della quale non si è mai sentito l’odore. Protagonista di questa assurda vicenda è un 42enne di Reggio Emilia che, dopo aver conosciuto la sua giovane amantetramite degli amici, dopo essere passato alle chiamate via Skype, èto dalla sua bella in Vietnam, perdal vivo. Quando, però, è arrivato a destinazione dopo un lungo volo, ad attenderlo ha trovato unachoc che decisamente non si aspettava. I fatti, riportati dal Resto del Carlino, risalgono al maggio del 2013 quando degli amici dell’uomo lo hanno messo in contatto con la ragazza, loro nipote. I due hanno poi offerto all’uomo un biglietto per il Vietnam qualche mese dopo per conoscere dal vivo ...