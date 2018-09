Vodafone aggiorna il listino delle offerte degli smartphone | includendo Huawei Mate 20

Incoraggiante per Huawei P8 Lite 2017 Vodafone l’aggiornamento B367 : memoria OK? : Ci sono alcune segnalazioni molto interessanti ed incoraggianti oggi 3 settembre da parte di coloro che si ritrovano con un Huawei P8 Lite 2017 brandizzato Vodafone e che, durante lo scorso fine settimana, hanno avuto modo di provare l'aggiornamento B367. Sulla carta, infatti, parliamo solo della patch per la sicurezza di agosto, ma considerando i problemi di memoria interna prosciugata, secondo le segnalazioni da parte del pubblico dopo ...

Con l’aggiornamento di agosto i Samsung Galaxy S7 Vodafone : problemi chiamate risolti? : Ricevono l'aggiornamento con la patch di agosto anche i Samsung Galaxy S7 Vodafone, che stanno iniziando ad essere raggiunti dal pacchetto G930FXXU2ERH1, con CSC G930FVFG2ERH1, CHANGELIST 13895453, build date risalente al 31 luglio. Il link al download della release per l'installazione manuale è disponibile a questo indirizzo, ma potrete, com'è ovvio che sia, attendere anche la notifica OTA, specie se poco esperti o non avvezzi ad operazioni ...

Dal 21 agosto l’aggiornamento del mese su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Vodafone : Arriva anche per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus brandizzati Vodafone l'aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto, all'interno dei pacchetti G960FXXU2BRGA e G965FXXU2BRGA, contraddistinti da un peso specifico di 410MB (proprio per questo ne consigliamo, scusate la banalità, il download sotto rete Wi-Fi). Il rilascio è partito via OTA (Over-The-Air): potreste ricevere la relativa notifica nell'arco delle prossime ore (controllate anche ...

Immancabile aggiornamento 368 post Oreo su Huawei P8 Lite 2017 Vodafone : memoria super? : L'aggiornamento targato 368 successivo alla prima distribuzione di Oreo su Huawei P8 Lite 2017 Vodafone è tra noi. Il pacchetto software nuovo di zecca, in queste ore, è rilasciato via OTA e segue immediatamente il firmware gemello 372 pure in distribuzione per i modelli italiani no brand. Cosa introduce il nuovo rilascio? Ci troviamo al cospetto di un download piuttosto compatto. Il peso complessivo del rilascio è 299 MB e da nota ufficiale ...

Migliora Oreo su Huawei P10 Lite con aggiornamento 363 e 365 per no brand e Vodafone? Primi dettagli : Oreo su Huawei P10 Lite raggiunge il passaggio successivo alla sua prima distribuzione, avvenuta ormai da settimane in Italia, soprattutto per i dispositivi no brand e Vodafone (i Primi della lista a ricevere l'update). Due nuovi aggiornamenti giungono a perfezionare il firmware Android 8.0, oltre a renderlo più sicuro: parliamo del pacchetto 363 per gli esemplari non serigrafati e di quello 365 per i Vodafone : in entrambi i casi, la ...

Aggiornamento XXU2ERG2 su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ok stanby cella - ma problemi chiamata? : Anche i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone ricevono il controverso Aggiornamento di luglio, lo stesso rilasciato per gli esemplari no brand qualche giorno fa, con sigla XXU2ERG2. Un pacchetto contraddistinto dalla date build del 4 luglio, sempre basato su Android 8.0 Oreo ed integrante le patch di sicurezza aggiornate al medesimo mese (quelle di agosto sono prossime). Se da un lato la release sembra aver corretto il bug relativo allo ...

Sul Samsung Galaxy A8 Vodafone l’aggiornamento Oreo : OTA in diffusione : Ha fatto la sua irruzione in Italia l'aggiornamento Oreo destinato ai Samsung Galaxy A8 (2018), a partire dai brandizzati Vodafone, che spesso e volentieri fanno sentire unghie e denti ai più blasonati no brand, oltre che al resto dei serigrafati dagli altro operatori di telefonia mobile nazionale. La distribuzione per il dispositivo è stata finalmente avviata per il nostro territorio, a distanza di quasi otto mesi dalla presentazione, avvenuta, ...

Sui brand Vodafone del Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento XXU3CRF4 - dal 19 luglio : Arriva anche per i brandizzati Vodafone dell'ormai celebre smartphone Samsung Galaxy Note 8 (che a breve sarà soppiantato nel ruolo di top di gamma del segmento phablet dal nuovo Note 9, in presentazione il 9 agosto) l'aggiornamento con la serie firmware N950FXXU3CRF4, che ha già bussato alla porta dei modelli no brand e dei marchiati 3 Italia. Una release non di primo pelo, ma che contiene comunque la patch di sicurezza di giugno, ...

Si muove qualcosa per Huawei P10 Lite Vodafone sull’aggiornamento Oreo : avvistata la B363 : Spuntano segnalazioni importanti in queste ore per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Lite brandizzato Vodafone. Dopo un paio di settimane di attesa, in cui abbiamo riscontrato gli screenshot del pubblico "no brand" che ha toccato con mano col contagocce il tanto atteso aggiornamento Android Oreo, ora tocca a coloro che invece hanno puntato su questa particolare variante del device lanciato sul mercato poco più di un anno ...

Buone notizie per Huawei P8 Lite 2017 Vodafone : da oggi 11 luglio aggiornamento Oreo B360 : Giungono ancora una volta notizie molto interessanti per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, a proposito di una tema attualmente caldissimo come il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo l'approfondimento di ieri, con cui ho provato a darvi qualche dritta per preparare al meglio il vostro smartphone in vista del download del pacchetto software, oggi 11 luglio occorre fare uno step in più per quanto ...

Rinata la batteria per Huawei P9 Lite Vodafone con aggiornamento B145 : i primi dati : Sta decisamente mantenendo le promesse l'ultimissimo aggiornamento dedicato al cosiddetto Huawei P9 Lite Vodafone, in linea con quanto vi avevo anticipato lo scorso weekend su queste pagine. Mi riferisco alla firmware B145, quello che a conti fatti introduce la patch per la sicurezza di giugno e che al contempo consentirà al pubblico di toccare con mano diverse funzioni. Inutile essere ripetitivi sulla natura del pacchetto software (con il link ...

Disponibilità patch giugno per Samsung Galaxy S8 Vodafone : dettagli aggiornamento : Segnaliamo la Disponibilità per il Samsung Galaxy S8 Vodafone dell'aggiornamento G950FXXU2CRF7, che ha lasciato i laboratori del colosso asiatico lo scorso 14 giugno, includendo le patch di sicurezza dello stesso mese, e poco altro per quel che ne sappiamo. Non abbiamo l'opportunità di verificarlo personalmente al momento, ma da quanto ci risulta la release potrebbe anche essere portatrice della modalità di visualizzazione orizzontale della ...

Risveglio definitivo anche per Huawei P9 Lite Vodafone : una bomba l’aggiornamento B345 : Sono notizie estremamente interessanti ed incoraggianti quelle emerse oggi 6 luglio per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P9 Lite brandizzato Vodafone. Premesso che stiamo parlando di una delle versioni più popolari in Italia, insieme a quelle no brand e ai prodotti marchiati TIM, è inevitabile in queste ore un parallelismo proprio con questi ultimi. La patch giunta oggi via OTA, infatti, è la B345 e a quanto pare contiene molte più ...

Prime segnalazioni per Huawei P8 Lite 2017 Vodafone con aggiornamento Oreo : perché crederci? : Stanno arrivando in queste ore le Prime segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un Huawei P8 Lite 2017 che dopo una lunga attesa finalmente possono installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver condiviso con voi una presa di posizione da parte della divisione italiana circa una settimana fa, che tutto sommato ha creato dei presupposti incoraggianti per il pubblico affinché il firmware potesse vedere la luce a ...