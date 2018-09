Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno sul set di Mentro Ero Via | primi ciak per la fiction Rai

optimaitalia

: #VittoriaPuccini e #GiuseppeZeno sul set di #MentroEroVia: primi ciak per la fiction Rai firmata da Michele Soavi… - OptiMagazine : #VittoriaPuccini e #GiuseppeZeno sul set di #MentroEroVia: primi ciak per la fiction Rai firmata da Michele Soavi… - augustabened1 : RT @Play4movie: La bella attrice ha confessato che nutre più di una paura per la sua salute e le ragioni sembrano essere comprensibili http… - RaiPremium : Alle 21.20 'Romanzo famigliare' 3° puntata | Francesca Archibugi dirige Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Pel… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Da oggi, 3 settembre, iniziano le riprese di Mentre Ero Via la nuovadi Rai1 conprotagonisti. Dietro la telecamere ci sarà Michele Soavi mentre la sceneggiatura è firmata da Monica Rametta e Ivan Cotroneo. Nessuno di essi ha bisogno di presentazioni alla luce degli ultimi successi dellaRai (e non solo) e tutti coloro che si troveranno a passare per Verona da oggi potrebbero incontrare anche i protagonisti di Mentre Ero Via.Proprio nelle scorse settimane si sono tenuti i casting dellae da oggi inizieranno le riprese, con la produzione di Endemol Shine Italy, nelle vie e nelle piazze della città tanto che per 10 giorni anche la viabilità subirà non poche variazioni. Ancora una volta al centro ci sarà la rinascita femminile anche se la trama in sé ricorda molto quella di un'altraRai di successo ovvero La strada di ...