Violenza sessuale a Parma | l’imprenditore Federico Pesci si difende | “Lei consenziente”

Treviso - sacerdote indagato per Violenza sessuale affronterà il processo : Don Federico Bianchi ha rifiutato il rito abbreviato e il patteggiamento. Il vescovo: "Si arriverà presto a un chiarimento"

Violenza sessuale contro 2 minorenni sul lago di Como - scarcerati i 3 fermati : Milano, 3 set., askanews, - Sono stati scarcerati i tre giovani fermati settimana scorsa per una presunta Violenza di gruppo commessa a danno di due ragazze 17 anni a Menaggio, sul lago di Como. Il ...

Violenza sessuale su 2 minorenni a Menaggio - scarcerati i 3 fermati : Violenza sessuale su 2 minorenni a Menaggio, scarcerati i 3 fermati Per il gip non ci sono gravi elementi di responsabilità né pericolo di fuga per i giovani accusati di aver violentato due turiste nella località in provincia di Como. Restano comunque indagati per Violenza sessuale di gruppo Parole ...

Violenza sessuale su 2 minorenni a Menaggio - scarcerati i 3 fermati - : Per il gip non ci sono gravi elementi di responsabilità né pericolo di fuga per i giovani accusati di aver violentato due turiste nella località in provincia di Como. Restano comunque indagati per ...

Agli arresti per Violenza sessuale - 30enne evade per partecipare al festino hard : Il trentenne è corso verso il luogo del festino, convocato attraverso un sito di incontri, ma ha scoperto che era stato annullato. A questo punto ha litigato furiosamente con l'organizzatore ed è accorsa la polizia che, dopo averlo identificato, lo ha arrestato per evasione.Continua a leggere

Violenza sessuale a Menaggio - è caccia al quarto giovane : Menaggio , Como, 2 settembre 2018 - È caccia al quarto, presunto responsabile della Violenza sessuale di gruppo commessa, secondo l'accusa, la notte tra l'8 e il 9 agosto scorso a danno delle due ...

Violenza sessuale di gruppo su minorenni : il branco si vantava : Violenza sessuale di gruppo su due minorenni: emergono altri particolari su quanto successo nella notte dell'8 agosto a Menaggio a danno di due 17enni, di cui una residente a Saronno . Nei giorni ...

Violenza sessuale di gruppo sul lago di Como - 3 fermi - un ricercato - : Milano, 1 set., askanews, - E' caccia al quarto presunto responsabile della Violenza sessuale di gruppo commessa nella notte tra l'8 e il 9 agosto scorso a danno due ragazze diciassettenni a Menaggio, ...

Violenza sessuale SU DUE MINORENNI A MENAGGIO - SUL LAGO DI COMO/ Ultime notizie : erano lavoratori stagionali : COMO, VIOLENZA SESSUALE di gruppo su due minori: 3 arresti. Indagini in corso nel massimo riserbo: secondo gli inquirenti avevano intenzione di scappare.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 00:35:00 GMT)

“Hanno deciso”. Violenza sessuale a Rimini : cosa succederà allo stupratore : La questura di Roma ha attivato la procedura per revocare il permesso di soggiorno al cittadino del Bangladesh accusato di Violenza sessuale nei confronti di una giovane turista danese, a Rimini. L’episodio denunciato dalla donna risale alla notte tra domenica e lunedì. L’indirizzo romano al quale lo straniero è domiciliato risulta falso e sono in corso accertamenti sul suo presunto datore di lavoro, un connazionale. La revoca ...

Donna arrestata per Violenza sessuale su minore : Ferrara, 31 ago., AdnKronos, - Una Donna originaria della provincia di Rovigo, 58enne e pregiudicata, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Berra, Ferrara,, dopo essere stata ...

Violenza sessuale sul lago di Como - è caccia al quarto uomo : Potrebbe essere riuscito a fuggire dall'Italia uno dei presunti responsabili degli abusi sulle due 17enni a Menaggio

Violenza sessuale su due turiste minorenni a Como : Tre fermi da parte della procura di Como nell'inchiesta su una Violenza sessuale di gruppo avvenuta a inizio agosto su due minorenni a Menaggio, località turistica sul lago. I tre fermati sono un ...

Violenza sessuale a Rimini : sarà revocato il permesso di soggiorno del venditore di rose : All’alba di domenica una turista danese di 26 anni ha denunciato di aver subito una Violenza sessuale a Rimini. Dopo 24 ore i carabinieri hanno catturato il presunto responsabile, un venditore di rose di 37 anni originario del Bangladesh per il quale ora la questura di Roma ha attivato la procedura per revocare il permesso di soggiorno.Continua a leggere