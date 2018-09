Vino | Coldiretti Toscana | “Una vendemmia con il segno positivo”

Vino - Coldiretti : record storico dello spumante italiano all’estero : Le vendite dello spumante italiano all’estero fanno segnare un record storico nel 2018, con un aumento del 14% in valore rispetto all’anno precedente: il dato emerge da un’analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi dell’anno, in occasione dell’inizio della vendemmia del Prosecco. In anticipo di dieci giorni rispetto allo storico, le condizioni climatiche attuali – sottolinea la Coldiretti – ...

Vino - Coldiretti : in Toscana vendemmia 2018 col turbo +15% grappoli : Roma, 20 ago., askanews, - Mancano pochi giorni in Toscana al via della vendemmia 2018 che vede secondo le stime di Coldiretti una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa, a ...

Vino - Coldiretti : “La vendemmia festeggia il record storico di export (+5 - 9%)” : Con l’inizio della vendemmia l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di Vino Made in Italy che fanno registrare un aumento del 5,9% rispetto allo scorso anno quanto avevano raggiunto su base annuale di circa 6 miliardi di euro, la prima voce dell’export agroalimentare nazionale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi al primo quadrimestre 2018 presentata in occasione del distacco del primo ...

Vino - Coldiretti : “Al via la vendemmia - nel 2018 +15% grappoli” : Al via la vendemmia in Italia che si prevede nel 2018 con una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso anno, che per la grave siccità è stata tra le piu’ scarse dal dopoguerra. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in ...

Ceta - Coldiretti : “Crolla il Vino Made in Italy in Canada - -4%” : Calano del 4% le bottiglie di vino Made in Italy esportate in Canada nel primo quadrimestre del 2018 rispetto al quello dell’anno precedente, dopo l’entrata in vigore dell’accordo Ceta il 21 settembre 2017. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nel primi quattro mesi dell’anno. Con il Ceta si è verificata – sottolinea la Coldiretti – una brusca inversione di tendenza rispetto allo ...

Vino - Coldiretti : “Smascherare l’inganno dell’aggiunta di zucchero” : Occorre smascherare l’inganno dell’aggiunta di zucchero al Vino che l’Unione Europea consente ai Paesi del centro e nord Europa mentre in Italia è vietato da oltre 50 anni: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare la decisione della Commissione europea di bocciare l’ipotesi di etichetta nutrizionale delle bevande alcoliche proposta in marzo dall’industria del settore. L’obiettivo comune – sottolinea la Coldiretti – deve essere ...