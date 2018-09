Vigili del Fuoco | Conapo | “Bene Eurispes | serve stesso trattamento Polizia”

Amati dalla gente - "dimenticati" dalle istituzioni : il paradosso dei Vigili del Fuoco : Stipendi inferiori a poliziotti e carabinieri. Corpo sotto organico, molti sono precari, 'assunti' per due settimane, quando...

Frontale tra due auto a Finale Ligure - i Vigili del fuoco estraggono 3 persone dalle lamiere : Incidente ieri sera intorno lle 21,10 a Finale Ligure nei pressi dell'ex stabilimento Piaggio. Secondo la prima ricostruzione dei fatti una macchina avrebbe sbandato andando ad urtare violentemente ...

Verona inondata : Vigili del fuoco al lavoro : Centinaia di interventi dei vigili del fuoco di Verona dopo i violenti nubifragi che si sono abbattuti su città e provincia. Soccorsi diversi automobilisti rimasti bloccati nelle strade allagate. ...

Maltempo nel Veronese : 700 mm in 2 ore - quasi 300 richieste di intervento a Protezione Civile e Vigili del fuoco : Sono quasi 300 le richieste di intervento arrivate alla Protezione Civile e ai Vigili del fuoco del Veronese a seguito dei nubifragi che da ieri pomeriggio hanno colpito Verona, la Valpolicella e una decina di comuni dell’Est e dell’Ovest Veronese. In alcune fasce del territorio scaligero sono precipitate autentiche ‘bombe d’acqua’ che hanno scaricato fino a 170 millimetri di pioggia in due ore, ingrossando pericolosamente i corsi ...

Crollo in Chiesa - i Vigili del fuoco : “Verifica per capire le cause - si lavora per la sicurezza” : I vigili del fuoco sono al lavoro in queste ore anche per la messa in sicurezza della cripta e del campanile della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami dove nei giorni scorsi si e’ verificato il Crollo di una parte del tetto. “Siamo impegnati anche per mettere in sicurezza la cripta che si trova sotto il pavimento – spiega l’ingegner Antonio Perazzolo del Comando dei vigili del fuoco di Roma – stiamo puntellando ...

Crollo chiesa a Roma - i Vigili del fuoco montano copertura provvisoria - : L'operazione sul tetto di San Giuseppe dei Falegnami servirà a proteggere "fino alla messa in sicurezza definitiva". Il ministro della Cultura Bonisoli: "Episodi come questo non devono più succedere". ...

La confessione di Laura Pausini alla Vigilia del tour nei palasport : “Ho pensato di lasciare l’Italia” : A qualche giorno dall'avvio del tour nei palasport, arriva la confessione di Laura Pausini sul suo futuro in Italia. L'artista di Solarolo ha infatti ammesso di voler lasciare il suo paese d'origine per trasferirsi all'estero, ma di avere un buon motivo per restare. Sentita da Corriere della Sera, Laura Pausini ha rivelato di essersi stancata della troppa importanza data al gossip e di aver pensato di andare via dall'Italia. L'unico motivo ...

Auto tampona un mezzo pesante in autostrada - Vigili del fuoco estraggono i feriti dalle lamiere - FOTO - : Incidente sull'Autostrada A10 questa notte intorno alle 23:30 circa nella galleria tra Spotorno e Feglino direzione Ventimiglia. Secondo quanto ricostruito una macchina con a bordo due persone per ...

Crollo chiesa Roma - Vigili del fuoco salvano le opere d'arte : Roma, 31 ago., askanews, - Continuano i lavori al Foro Romano dopo il Crollo del tetto della chiesa dei Falegnami. I vigili del fuoco di Roma hanno recuperato i beni artistici, quadri, tele, ...

Roma - crolla porzione di muro del Monte Tarpeo - nel Foro. Illesi due Vigili urbani : Un altro crollo ai Fori Imperiali: poco prima delle 14 si è staccato un pezzo della parete adiacente al Foro, vicino al gabbiotto di via Monte Tarpeo. La polizia municipale ha transennato l’area, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di piazza Venezia. Il cedimento potrebbe essere dovuto a infiltrazioni di acqua. “Sono contento che non ci siano state vittime -ha affermato il ministro per i beni e le attività culturali ...

Più efficaci i controlli stradali : "Vigili potranno accedere a banca dati del Viminale" : C'è l'ok atteso del garante della privacy: in parole povere, anche i vigili urbani potranno accedere alla banca dati del...

“Ho fatto una promessa ad Antonella Clerici”. Alla Vigilia della Prova del cuoco - Elisa Isoardi dice tutto : “Antonella è per me un’amica e una ‘maestra’”. A dirlo, parlando della Clerici con l’Adnkronos, è Elisa Isoardi, neo conduttrice del programma ‘La Prova del cuoco’ in onda dal 10 settembre su Rai Uno. “Ci siamo sentite spesso e continueremo a farlo durante l’anno” ha detto Isoardi. Anzi, aggiunge la compagna del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...