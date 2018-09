Vieri show in tv | “se criticate Cristiano Ronaldo me ne vado!”

sportfair

(Di lunedì 3 settembre 2018) Bobonon accetta le critiche a, un ‘problema che non esiste’ a detta dell’ex centravanti di Juve ed Inter Bobonon ci sta ad udire critiche ae sbotta. Ospite in tv di Pierluigi Pardo a Pressing, l’ex attaccante della Juventus (tra le altre), ha tuonato all’ennesima critica al calciatore più forte al mondo: “Se discutiamome ne vado”, ha dichiarato Bobo. “Bisogna lasciarlo stare. In Italia siamo capaci di criticare anche lui ma il problema secondo me non esiste. Ha sempre fatto tantissimi gol. Lui vuole segnare e se avesse avuto fortuna avrebbe già fatto 5 gol in 3 partite. Significa che le occasioni le ha avute, è la palla che non vuole entrare. La Juve deve imparare a metterlo nelle condizioni di poter segnare e lui deve ambientarsi, è solo alla terza partita. Ha avuto molte ...