VIDEO | Pomeriggio Cinque | l' entrata in sicurezza di Barbara D' Urso

Lazio - pomeriggio libero sui go kart nel ritiro tedesco : e il vincitore è... IL VIDEO : Una partenza sprint, gas a martello e dritti fino alla vittoria. Una semplice gara di kart nel bel mezzo del ritiro che può però tranquillante trasformarsi in una metafora della prossima stagione. ...

Pomeriggio Cinque dal 3 settembre 2018 - il promo con Barbara d'Urso (VIDEO) : L'abbiamo lasciata 'in volo' nel promo per Domenica Live, uscito qualche giorno fa, ma non c'è neanche il tempo di realizzare il fatto che siamo solo a metà luglio. Barbara d'Urso e quindi Canale 5, giocano da subito la carta della promozione anche per Pomeriggio Cinque.Così, da poche ore ecco i 35 secondi che ci ricordano l'appuntamento dell'undicesima edizione del programma di infotainment della rete ammiraglia Mediaset in ripartenza da ...