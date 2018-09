Video Lecce Salernitana | 2-2 | | highlights e gol della partita | Serie B 2giornata

Diretta/ Lecce Salernitana (risultato finale 2-2) streaming Video Dazn : Castiglia acciuffa il pari in extremis : Diretta Lecce Salernitana : info streaming video Dazn della partita attesa oggi allo stadio Via del Mare e valida nella 2^ giornata della Serie B 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:55:00 GMT)

LECCE SALERNITANA/ Streaming Video e diretta Dazn : dirige Di Martino. Orario - probabili formazioni e quote : diretta LECCE SALERNITANA : info Streaming video Dazn della partita attesa oggi allo stadio Via del Mare e valida nella 2^ giornata della Serie B 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:42:00 GMT)

Lecce Salernitana/ Streaming Video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Lecce Salernitana : info Streaming video Dazn della partita attesa oggi allo stadio Via del Mare e valida nella 2^ giornata della Serie B 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:07:00 GMT)

NEGRITA/ Video - “Rotolando verso sud” da Bari a Lecce (Battiti Live 2018) : Ultima tappa per il Battiti Live 2018, che sceglie Bari per far esibire i NEGRITA: "In realtà c'eravamo già stati", precisano loro, "abbiamo debuttato con Radionorba".(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:00:00 GMT)