Vesuvio | vulcanologi a confronto | “Ecco come migliorare la difesa in città”

(Di lunedì 3 settembre 2018) Sei giornate per mettere oltre 800 ricercatori mondiali asu“tradurre le conoscenze scientifiche sul rischio vulcanico in azioni di protezione civile a favore della popolazione”. Così Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcalogia, introduce il congresso internazionale ‘Cities on Volcanoes’, che da oggi al 7 settembre riunisce alla Mostra d’Oltremare di Napoli scienziati e decision maker sulle citta’ che sorgono in zone vulcaniche. Tra i temi al centro delle discussioni anche la divulgazione scientifica dei dati, sempre più necessaria: “Spesso – spiega Doglioni – il tam tam sui social è più seguito delle informazioni scientifiche che mettiamo sul sito dell’Ingv. Bisogna lavorare per far crescere la consapevolezza tra la popolazione, che deve sapere che eruzioni accadranno in ...