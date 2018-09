Verso le elezioni regionali | la road map del centrodestra

Figc - Verso la convocazione delle elezioni prima del Consiglio del Coni : Risolutore, in tal senso, sarebbe stato un colloquio avvenuto ieri tra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, ...

Beach Rugby – Verso l’Europeo di Mosca : domani le selezioni azzurre in ritiro : Mercoledì 1 agosto le selezioni azzurre di Beach Rugby maschile e femminile in ritiro a Caorle per l’Europeo di Mosca Mercoledì 1 agosto inizierà il raduno delle selezioni italiane di Beach Rugby maschile e femminile a Caorle (VE). Sotto la direzione tecnica del coach Enrico Gottardo gli atleti Azzurri si preparenno all’imminente Europeo di Mosca del 4 e 5 agosto. In programma due giorni di allenamenti e riunioni prima del ...

Elezioni farsa in Cambogia - Hun Sen Verso nuova vittoria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La sinistra e la 'singolar tenzone' - Prove di dialogo Verso le prossime elezioni : 'Dedicati alla poesia, sicuramente ti riesce meglio della politica' . E per la legge che chi picchia per primo, picchia più forte, Solinas riattacca: ' Garzoncello scherzoso, non ti sovviene che l'...

AFRICA/MALI - Verso le elezioni presidenziali con "una mentalità nuova per un nuovo Mali" : La politica infatti è "una professione nobile", ma purtroppo si assiste alla presentazione di programmi irrealistici e non realizzabili, per cui "vi chiedo di dire la verità su ciò che volete e ...

La destra in Movimento Verso le elezioni europee : ... saranno aperti di Alemanno e proseguiranno con il dibattito cui parteciperanno il senatore Claudio Barbaro , l'onorevole Silvano Moffa e altri esponenti del mondo associativo e politico della destra ...

Elezioni in Messico/ Ultime notizie - Obrador Verso la vittoria : avversari temono svolta autoritaria : Elezioni in Messico, domenica 1 luglio 2018: Ultime notizie, Andres Manuel Obrador di Morena verso la vittoria, gli avversari temono una svolta autoritaria(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:59:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso Ballottaggio : immigrazione - gli italiani danno “ragione” a Salvini : SONDAGGI politici, Verso i Ballottaggi delle ELEZIONI COMUNALI 2018: immigrazione, Salvini e la Lega fanno il "botto" anche nell'elettorato M5s. La fiducia e gli scenari(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 20:30:00 GMT)

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Verso il Ballottaggio : immigrazione - Salvini fa ‘colpo’ su elettori M5s : Sondaggi politici, Verso i Ballottaggi delle Elezioni Comunali 2018: immigrazione, Salvini e la Lega fanno il "botto" anche nell'elettorato M5s. La fiducia e gli scenari(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:33:00 GMT)