Verona | donna rapita e rinchiusa in cassone frutta dall' amante Mi diceva | piangi

Verona - la donna rinchiusa nel cassone : "Mi dicevano piangi pure - non ti sentirà nessuno" : L'incubo della quarantaquattrenne polacca chiusa in una grande cassa delle mele per due settimane ai confini con l'autostrada Milano-Venezia, nelle vicinanze di Sommacampagna (Verona). "piangi, lamentati pure. Tanto qui non ti sente nessuno. E se muori, ti buttiamo nel lago", è quanto le avrebbero detto l'imprenditore-amante e il complice arrestati.

Verona - donna segregata per due settimane in un cassone per le mele : arrestato un imprenditore : I carabinieri l’hanno ritrovata così, rinchiusa in un cassone per le mele lasciato sotto il sole nei campi di Sommacampagna, nel Veronese. La donna polacca è stata segregata nella cassa per due settimane, dal 14 agosto, in poi. Per il suo aguzzino, un imprenditore agricolo, sono scattate le manette: le accuse nei suoi confronti sono sequestro di persona e tortura. Come riportano i quotidiano locali, tra la 44enne polacca e l’uomo di ...

Dramma della solitudine a Verona, dove il corpo di una sessantenne completamente mummificato è stato trovato in un casa degli alloggi popolari di via Tunisi. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i vicini che hanno sentito uno strano odore provenire dal suo appartamento. L'autopsia stabilirà la data della morte, che dovrebbe essere avvenuta a gennaio del 2017.

Verona - cadavere di una donna scoperto dopo 18 mesi/ Ultime notizie : era in stato di mummificazione : Verona, cadavere di una donna scoperto dopo 18 mesi. Ultime notizie: era in stato di mummificazione. Ha sessantanni e non aveva figli ne marito, viveva da sola(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:09:00 GMT)

Cadavere di una donna trovato in casa a Verona : è morta da un anno e mezzo : Una donna è stata trovata morta in casa a Verona, nel quartiere Borgo Roma: secondo i primi accertamenti era morta da almeno diciotto mesi ma nessuno, in tutto questo tempo, la aveva mai cercata.

Verona - morta la donna tamponata in A4 dall'attore Marco Paolini

Verona : morte cerebrale per la donna coinvolta in incidente sull'A4 con Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) - E' in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall’auto dell’attore Marco Paolini. Per la donna all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subi

Verona, 19 lug. (AdnKronos) – E' in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall'auto dell'attore Marco Paolini. Per la donna all'ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subito in condizioni disperate, è iniziato nel primo pomeriggio è in atto la procedura di accertamento della morte