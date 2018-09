Ventura | ' Dopo Italia-Svezia non vado più all' Ikea Tavecchio? Mai più sentito Sarò il

Simona Ventura Dopo Temptation Island Vip farà un nuovo programma? : Temptation Island Vip: Simona Ventura pronta per un nuovo programma? Temptation Island Vip partirà a settembre su Canale5, presto però inizieranno le registrazioni del reality e Simona Ventura ha ricordato con una foto (visibile in basso) le sue vacanze commentando: “Una delle immagini di questa estate 2018 che mi rimane impressa nel cuore. Mi carico di energia, ready to go”. La conduttrice di Bentivoglio si trova al momento in ...

“Maria De Filippi ha deciso”. Gemma Galgani cambia vita dopo Uomini e Donne : la nuova avVentura : La dama torinese deve raccogliere i cocci del proprio cuore. La fine della storia con Giorgio Manetti prima e Marco Firpo hanno fatto pensare un po’ al passato. A Uomini e Donne Magazine, infatti, Gemma Galgani si è raccontata con tono nostalgico ricordando un grande amore estivo che le ha sconvolto la vita. La dama, parlando della sua ‘vacanza da sogno’, ha confidato al settimanale di averla vissuta a Fiuggi in compagnia di un ...

Simona Ventura commuove : messaggio ai figli dopo l’incidente a Niccolò : Simona Ventura, nuove parole dopo l’incidente di suo figlio Niccolò Bettari: messaggio commovente Simona Ventura torna a lasciare senza parole i suoi fan e in primis i suoi due figli maschi. La nota conduttrice ha aperto il cuore sui social, lasciandosi andare ad un messaggio molto speciale. Senza dubbio, l’ultimo periodo non è stato tutto […] L'articolo Simona Ventura commuove: messaggio ai figli dopo l’incidente a ...

Simona Ventura Dopo l'aggressione al figlio Niccolò : "Famiglia allargata che ha trovato una nuova strada per restare unita" : A poche dall'uscita dall'ospedale del figlio Niccolò Bettarini, Simona Ventura ha postato un lungo racconto sui social per raccontare ai suoi fan, le proprie suggestioni da mamma per la brutale aggressione avvenuta, una settimana fa, fuori una discoteca milanese.prosegui la letturaSimona Ventura dopo l'aggressione al figlio Niccolò: "Famiglia allargata che ha trovato una nuova strada per restare unita" pubblicato su Gossipblog.it 09 ...

Milano - accoltellato il figlio di Bettarini e Simona Ventura Dopo una lite in discoteca : è grave! : Niccolò Bettarini è stato vittima di un accoltellamento fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano: tutti i dettagli sull’accaduto-- Il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni. A riportarlo è La Repubblica, che parla di un accoltellamento (nove coltellate) fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano nella notte tra ieri ed oggi. Il proprietario ...

