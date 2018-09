tuttosport

: #Calcio - Ventura: 'Contattato da un club di A' Ex ct: 'Mondiali capitolo chiuso.Tavecchio non l'ho più sentito' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ventura: 'Contattato da un club di A' Ex ct: 'Mondiali capitolo chiuso.Tavecchio non l'ho più sentito' - IlmsgitSport : #Ventura: «Contattato da club di Serie a, ma per ora nulla -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Così Gian Piero, ex ct azzurro, intervenuto a Radio anch'io lo sport, in onda su RadioRai. "Se incontro uno svedese non cambio marciapiede, perché ho la coscienza a posto. Certo, non vado ...