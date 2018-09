Venezia | Dafoe è Van Gogh Schnabel cuce un sudario al febbrile | agitato | bipolare

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) Il pazzo, l’isolato, l’incompreso. Un povero Cristo denigrato dalla gente comune che, udite udite, è stato ucciso e non si è mai suicidato. È il Vincent Vansecondo Juliane Williamche lo interpreta. At Eternity’s Gate, in Concorso a75, fa il pieno di applausi (ma forse non di critica, vedremo) e si candida diretto per il Leone d’Oro 2018. La soggettiva con sfocatura nella fascia bassa dello schermo, scafandro e farfalla touch, è il marchio di fabbrica del 66enne artista newyorchese che non ha mai funzionato cinematograficamente così bene. Scelta stilistica che si sovrappone come unalapproccio alla vita e all’arte del pittore olandese.c’è. Vuoi per vocazione settoriale/professionale, vuoi perché il suo cinema, la sua macchina da presa si è abituata a stare appiccicata, a sostituirsi allo sguardo dei soggetti ...