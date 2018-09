Venezia 75 | De Luca | grandi emozioni | Campania punta sul cinema

'Suspiria' di Luca Guadagnino applauditissimo al Lido di Venezia : Non tematizzo i miei films mentre li faccio, ma sono essi a 'parlare' in modo indipendente dopo essere stati realizzati. Lo ha dichiarato il regista e produttore Luca Guadagnino durante la conferenza stampa del 1° settembre alla 75^ Mostra del Cinema di Venezia [VIDEO]e che la sua ultima creatura, Suspiria, sia magica è fuor di dubbio. L'affollatissimo pubblico della prima proiezione mattutina non ha risparmiato gli applausi soggiogato da una ...

Venezia 75 - il red carpet di 'Suspiria' di Luca Guadagnino : Red carpet a Venezia per 'Suspiria' di Luca Guadagnino, primo film italiano in concorso in questa 75/ma edizione del Festival e remake dell'omonimo film di Dario Argento del 1977, con...

Venezia 75 - Luca Guadagnino : "Suspiria un film su donne potenti" : Venezia, , askanews, - È un film che il regista Luca Guadagnino ha sempre desiderato fare: la somma degli inconsci collettivi di tanti film-maker. "Suspiria", remake del film diretto da Dario Argento ...

Festival di Venezia 2018 - Dakota Johnson e Tilda Swinton al Lido con Luca Guadagnino : è il giorno di “Suspiria” : Sabato da brividi al Lido di Venezia. Sotto una pioggia che da venerdì ha dato solo alcuni momenti di tregua (senza impedire a Lady Gaga un red carpet spettacolare davanti alla Sala Grande e un saluto agli spettatori anche nella successiva proiezione al Palabiennale), arriva oggi alla 75esima Mostra del Cinema il primo film italiano in concorso, Suspiria di Luca Guadagnino, che, più che un remake del classico horror firmato da Dario ...

Festival di Venezia 2018 - Tilda Swinton : “Io e Luca Guadagnino posseduti da Suspiria” : “Quando ho conosciuto Guadagnino, nel ’96, avevo già visto Suspiria di Dario Argento. La prima volta era stato ai tempi dell’Università, all’Arts Cinema di Cambridge. Ma non avevo mai incontrato nessuno, prima, con cui condividere il mio entusiasmo come lo condivido con lui. Luca è sempre stato come posseduto dall’idea di Suspiria. In tutti i nostri progetti e sogni a lungo termine, Suspiria è sempre stato lì, sotto ad ogni cosa, un ...

La 'Vespa Venice' di Luca Moretto si distingue alla Mostra dei Musei civici Veneziani : E' agile, aggraziata, colorata e graffiante. La Vespa Venice dell'artista veneto Luca Moretto ha conquistato la sua sfera d'attenzione alla Mostra Motocicletta, l'Architettura della velocita' che si è inaugurata lo scorso giugno e restera' aperta fino al 28 ottobre 2018 [VIDEO]. L'iniziativa è dei Musei civici veneziani mentre l'allestimento è collocato nel complesso architettonico ottocentesco di Forte Marghera Mestre. La Vespa Venice è giunta ...