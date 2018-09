VENEZIA 2018 | SUNSET – La recensione

Mostra del cinema di VENEZIA 2018 - gli uomini più eleganti sul red carpet : La sfida al miglior stile maschile a Venezia è un duello nero vs bianco. Anche total white (Jeff Goldblum in Prada). La bicromia spezzata da un unico guizzo rosso sangue per Suspiria non manca di audacia. Anzi, sul red carpet si osa di raro ma quelle volte parecchio. E la cosa aumenta con l’età: sono i giovani infatti a optare più spesso per un classico (Nicholas Hoult in Dior, Alessandro Borghi in Gucci, Lorenzo Richelmy in Giorgio ...

Festival di VENEZIA 2018 - Emir Kusturica dedica un documentario a Pepe Mujica : un concentrato di magnetismo caratteriale da fare paura : José Pepe Mujica ed Emir Kusturica. L’icona politica frugale eticamente intonsa del socialismo mondiale, e l’irrefrenabile, esagerato regista serbo. Difficile farli stare tutti e due dentro ad un documentario di 74 minuti. El Pepe – a Supreme Life, evento Fuori Concorso a Venezia 75, è un concentrato di magnetismo caratteriale da fare paura. All’umile coppa di mate dell’83enne ex presidente uruguayano sputazzato per terra prima di offrirlo ...

Bufera al Festival del Cinema di VENEZIA 2018 per la presenza di alcune Ex Uomini e donne : I puristi, quegli appassionati di Cinema che aspettano ogni anno di vedere i propri beniamini, star dalla fama internazionale, sfilare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia non hanno apprezzato il fatto di veder comparire sullo stesso tappeto rosso alcuni dei personaggi diventati noti grazie a Uomini e donne. Starlette e influencer varie hanno sfilato di fronte ai fotografi, salutando il pubblico come vere dive o addirittura ...

Festival di VENEZIA 2018 - “Weinstein è innocente” : polemiche per la maglietta choc comparsa sul red carpet : “Weinstein è innocente” e una foto del produttore americano accusato di molestie sessuali. Ha fatto molto scalpore la maglietta indossata sabato 1 settembre dal regista Luciano Silighini Garagnani sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. In occasione della premiere di Suspiria, il film in concorso di Luca Guadagnino, Garagnani ha fatto irruzione sulla passerella assieme all’attore Paolo Riva, attirando subito ...

Festival di VENEZIA 2018 - Bianca Balti - Madalina Ghenea e Elio (con il mantello) in rosso incantano il red carpet : È il rosso in tutte le sue sfumature il colore prescelto da molte star per la loro passerella alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Da Dakota Johnson e Tilda Swinton fino a Bianca Balti e Madalina Ghenea. Senza dimenticare Elio di Elio e le Storie Tese con il suo mantello. Look molto sexy che hanno incantato il red carpet del Lido. In occasione della premiere di del film The sisters brothers del ...

Recensione di 'Frères ennemis' - film francese candidato al Festival di VENEZIA 2018 : Frères ennemis è la storia di due amici nati e cresciuti in una periferia in cui governa la norma del narcotraffico. Quante volte abbiamo notato le diverse inclinazioni di questa stessa trama? Questa volta è il produttore David Oelhoffen a presentare la pellicola [VIDEO], senza farsi prendere dalla tensione della ricerca dell'atipicita' ad ogni costo, e occupandosi sopratutto della rappresentazione cinematografica, che è inquieta al punto ...

Festival di VENEZIA 2018 - The Sisters Brothers di Jacques Audiard western spassoso e catartico (e per noi possibile Leone d’oro) : Metti due cacciatori di taglie che dopo il lungo inseguimento di un ricercato vedono improvvisamente l’oceano. Metti un cowboy killer che piange per il suo cavallo morto. Metti che lo stesso cowboy appena sveglio si lavi i denti e che prima di addormentarsi si masturbi sotto il mantello accampato in mezzo al bosco sotto le stelle. The Sisters Brothers, il film diretto da Jacques Audiard (Palma d’Oro a Cannes nel 2015 per Deephan), in Concorso a ...

VENEZIA 2018 : THE SISTERS BROTHERS - La recensione : A tre anni dalla Palma d'Oro ottenuta con Dheepan, Jacques Audiard sceglie la Mostra del cinema di VENEZIA per presentare, in concorso, il suo primo film in lingua inglese con cui approda al genere classico per eccellenza del cinema americano. The SISTERS BROTHERS è un western dal cast stellare, che si confronta con le radici violente e brutali della Storia statunitense ma che curiosamente non è stato girato negli Usa: ...

Festival di VENEZIA 2018 - L’amica geniale : qualità da vendere nello sguardo condiviso di Saverio Costanzo ed Elena Ferrante : “Noi femmine siamo meglio dei maschi, dimostratelo bambine!”. Così chiedeva l’illuminata maestra Oliviero e le sue “prescelte” Lila e Lenù non la deludono: intelligenti e preparate stendono tutti alla gara di classe. C’è qualità da vendere nella condivisione di sguardo Ferrante-Costanzo applicata a L’amica geniale, l’attesissima serie tv ispirata all’omonimo primo bestseller della tetralogia della più letta e misteriosa scrittrice italiana ...

VENEZIA 2018 : L'Amica Geniale di Saverio Costanzo - la recensione delle prime due puntate : L'Amica Geniale, Rai e HBO mostrano due trailer (e due serie) diverse Il trailer HBO de L'Amica Geniale e quello della Rai mostrano due serie tv e due modalità di presentazione completamente diverse alla stessa materia Due anni dopo The Young Pope, un'altra attesissima serie tv italiana è sbarcata alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per presentarsi al mondo. L'Amica ...

Festival di VENEZIA 2018 - il regista de L’Amica Geniale rivela : “Elena Ferrante ha collaborato alla sceneggiatura via mail” : “Ho cercato di prediligere il racconto assecondandone svolte e movimenti dei personaggi. Questa è una trasposizione che tenta di riconsegnare agli spettatori le grandi scene del romanzo di Elena Ferrante da cui la serie è tratta”. Parola di Saverio Costanzo, che ha firmato la regia degli otto episodi della serie tratta da “L’Amica Geniale” il best seller della misteriosa autrice italiana, la cui identità che si cela ...

FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2018/ Programma 2 settembre : è il giorno della serie tv “L’amica geniale” : FESTIVAL del CINEMA di VENEZIA 2018, Programma 2 settembre: è il giorno della serie tv "L'amica geniale" di Saverio Costanzo, presentata fuori concorso.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:50:00 GMT)

Padova-VENEZIA 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie B Padova-Venezia oggi. Formazioni Padova-Venezia. Diretta Padova-Venezia. Orario Padova-Venezia. Dove posso Vederla? Come vedere Padova-Venezia Streaming? Padova-Venezia 2018: tutto pronto per la partita di Serie B Venerdì prenderà il via la seconda giornata di Serie B che potrebbe essere l’ultima con il campionato a 19 squadre. Nel weekend si torna in campo con […]

Padova-VENEZIA 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie B Padova-Venezia oggi. Formazioni Padova-Venezia. Diretta Padova-Venezia. Orario Padova-Venezia. Dove posso Vederla? Come vedere Padova-Venezia Streaming? Padova-Venezia 2018: tutto pronto per la partita di Serie B Venerdì prenderà il via la seconda giornata di Serie B che potrebbe essere l’ultima con il campionato a 19 squadre. Nel weekend si torna in campo con […]