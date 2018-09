Vela – Trofeo Gorla | vittoria di Matteo Pilati con “Sicurplanet Uno”

Vela - domani scatta il 52° Trofeo Trofeo Riccardo Gorla : si parte alle ore 8.30 : Si parte alle 8 e 30 da Bogliaco verso Malcesine, Riva Arco e Torbole (il consueto speed test tra due boe), Castelletto di Brenzone, il ritorno su Bogliaco-Gargnano I catamarani M 32 nuovamente bloccati dal forte Pèler del lago di Garda (oltre 35 nodi e soprattutto onda). La tappa della Cetilar Sailing Series Euro Cup 2018 si chiude così dopo 7 manche con la classifica di venerdì, che diventa definitiva. Affermazione per il 5 volte ...

Vela – Trofeo Gorla : settimana di test sul Garda : Una settimana di test sul Garda per il “52° Trofeo Gorla” del 2 settembre Week end di frenetica attesa nelle sale del Circolo Vela Gargnano-lago di Garda. Manca una settimana al 52° Trofeo Riccardo Gorla, in programma domenica 2 settembre con partenza alle ore 8.30 da Bogliaco. I vari partecipanti stanno perfezionando le iscrizioni. I Cento&Venti salperanno giovedì 30 agosto con i cat M32, multiscafi della Aston Harald, ...

Vela – Morgana vince il 30° trofeo Mario Formenton : A Porto Rafael non è mancato lo spettacolo, nonostante il vento leggero che ha costretto alla riduzione di percorso dopo 13 miglia di regata/veleggiata Cinquantaquattro barche dai 5,50 mt ai quasi 25 mt hanno voluto festeggiare con una bella veleggiata la trentesima edizione del trofeo Mario Formenton, Vela Cup 2018, organizzata dallo Sporting Club Sardinia in collaborazione con Yacht Club Costa Smeraldae Yacht Club Punta Sardegna, in ...

Vela – Trofeo Santa Chiara al Circolo Vela Marciana Marina : Il Trofeo Santa Chiara al Circolo Vela Marciana Marina Anche quest’anno come sempre il Circolo della Vela Marciana Marina ha reso omaggio alla Santa patrona del paese con il Trofeo Santa Chiara. In mare per le due prove disputate con venti leggeri dai quadranti sud i giovani velisti della classe Optimist-categoria Cadetti, L’Equipe-categorie Evo e Under 12, 420 e Libera. A dirigere il Comitato di Regata il giudice rosignanese Maurizio ...

Trofeo Formenton-Vela Cup : appuntamento a Porto Rafael il 20 agosto : Tempo di ferie, tempo di Crociera a vela, tempo di Trofeo Formenton-Vela Cup: il 20 agosto appuntamento a Porto Rafael, Palau. Nelle acque dell’Arcipelago de La Maddalena si celebra la trentesima edizione. Molte le novità per celebrare la trentesima edizione Si avvicina la data che da ormai 30 anni cadenza una delle regate-veleggiate più attese dell’estate in Gallura, uno dei territori della Sardegna più amati e invidiati al mondo per la ...

Vela – Trofeo Simone Lombardi Optimist - la Fraglia Riva si aggiudica una splendida vittoria : Il Trofeo è stato vinto come club grazie all’ottimo piazzamento dei suoi primi atleti juniores alla fine delle 7 prove disputate La Fraglia Vela Riva si aggiudica il Trofeo Simone Lombardi Optimist organizzato in questi gg dalla vicina Fraglia Vela Malcesine: il Trofeo è stato vinto come club grazie all’ottimo piazzamento dei suoi primi atleti juniores alla fine delle 7 prove disputate: 3° Alex Demurtas, 4ª Emma Mattivi, 5° Marco ...

Vela. Gaia Busetta della Società Canottieri Marsala sul podio del Trofeo velico Techno293 : ... una delle principali protagoniste dello scenario velico italiano e mondiale per i continui successi e i trofei vinti, nota per essere stata l'unica atleta al mondo ad aver vinto 5 medaglie ...

Vela – Trofeo Giacomo Asoli : tutto pronto a Cerro : Vela solidarietà: tutto pronto a Cerro per il Trofeo Giacomo Ascoli tutto pronto sulle banchine del Circolo Velico Medio Verbano per l’inizio del Trofeo “Match Race Giacomo Ascoli”, appuntamento di solidarietà sul lago Maggiore che si ripropone quest’anno per la sua quarta edizione e che si svolgerà, dal 20 al 22 luglio, a Cerro di Laveno Mombello. «Questo evento è in memoria di mio fratello Claudio, scomparso nel 2015 – spiega Marco ...

Vela – Trofeo Alpe del Garda : due equipaggi a pari punti : I giovani del 29er danno spettacolo nel Trofeo Alpe del Garda Nove regate al Trofeo Alpe del Garda e due equipaggi a pari punti, la vittoria che va a Nicolò Codeghini ed Edoardo Gamba (Cv Toscolano-Maderno) che battono (per migliori piazzamenti parziali) i salodiani Giovanni Boletti e Nicola Torchio della Canottieri Garda che avevano guidato nelle prime due giornate. Terzi sono Daniele Minoni e Giacomo Giambarda del CV Gargnano, quarto il ...

Vela – Trofeo Alpe del Garda - vento leggero nella seconda giornata di regate : Il Trofeo Alpe del Garda continua a Campione: prova con aria più leggera nella seconda giornata di regate Regata 5 per il Day 2 del Trofeo Alpe del Garda co promosso da Circolo Vela Gargnano e UniVela Sailing. Una prova con aria più leggera rispetto alle 4 della prima giornata. In classifica non cambia quasi nulla. In testa restano Giovanni Boletti e Nicola Torchio della Società Canottieri Garda che precedono Nicolò Codeghini ed Edoardo ...

Vela – Trofeo Alpe del Garda : al comando dei 29er Boletti e Torchio : Al Trofeo Alpe del Garda dei 29er comandano Givoanni Boletti e Nicola Torchio della Canottieri Garda Salò Quattro regate per la flotta del 29er, deriva promozionale per gli skiff olimpici, nel Trofeo Alpe del Garda co-promosso da Circolo Vela Gargnano con UniVela Sailing. Le classifiche provvisorie vedono in testa i giovani salodiani Giovanni Boletti-Nicola Torchio che precedono i madernesi Codeghini-Gamba e gli altri della Canottieri ...

Vela – Trofeo “Match Race Giacomo Ascoli” : un evento solidale sul Lago Maggiore : Dal 20 al 22 luglio la solidarietà veleggia sul Verbano con il Trofeo “Match Race Giacomo Ascoli” Manca esattamente una settimana all’inizio del Trofeo “Match Race Giacomo Ascoli”, appuntamento di solidarietà sul Lago Maggiore che si ripropone quest’anno per la sua quarta edizione e che si svolgerà, dal 20 al 22 luglio, a Laveno Cerro. Un fine settimana di regate proposte con la formula match Race, che vedrà sfidarsi sul campo di regata ...

Vela – Trofeo Dinghy Classico 2018 : i legni si sfidano sul Lago d’Orta : Conclusa la quarta tappa del Trofeo Dinghy Classico 2018. Per la prima volta i legni si sfidano sul Lago d’Orta Si è svolta nel week end del 7/8 luglio la quarta tappa del Trofeo del Dinghy Classico, circuito riservato ai Dinghy 12’ con scafo e armo esclusivamente in legno. Per la prima volta nella storia del Trofeo, la flotta dei Dinghy ha regatato sul Lago d’Orta, grazie all’organizzazione del Circolo Vela Orta e al supporto del partner ...

Vela – All’UniVela Sailing il Trofeo Alpe del Garda : I 9er a Campione per il Trofeo Alpe del Garda: tutto pronto per la prima edizione del Trofeo La penisola lacustre del territorio di Tremosine ospita alla base logistica di UniVela Sailing la prima edizione del Trofeo Alpe del Garda, gara riservata alla deriva promozionale del 29Er, alle classi olimpiche di 49Er e Fx Femminile. L’evento è organizzato dal Circolo Vela Gargnano e da UniVela con il patrocinio della XIV° Zona Fiv e della ...