Vela | il Mondiale Optimist del 2020 assegnato a Riva del Garda

Vela - inizio scoppiettante per l’Italia al Mondiale Giovanile Techno 293 a Liepaja in Lettonia : L’Italia al Mondiale Giovanile Techno 293 in Lettonia fa bene, oggi al via anche l’europeo Giovanile 29ER a Helsinki È iniziato ieri – lunedì 6 agosto – a Liepaja in Lettonia il Mondiale Giovanile Techno 293. Trecentodue partecipanti provenienti da trentaquattro nazioni per quattro classi in gara – T293 Junior, T293 Youth, T293 Open e TPlus Youth – regateranno fino a sabato 11 per decretare il Campione ...