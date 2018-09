Valute Emergenti | due crisi in agosto

Valute dei mercati emergenti in ripresa - il Rand guadagna il 2% sul dollaro : Dopo aver toccato il minimo di due anni contro il dollaro, il Rand sudafricano prova il rimbalzo e guadagna più del 2% questo martedì (almeno per adesso). Rimane però la forte sensazione di pesantezza sull'intero settore delle Valute dei mercati emergenti, dal momento che gli investitori hanno scaricato le loro attività in questi mercati a causa dei timori sull'economia turca.Il Rand è una delle Valute dei mercati emergenti più scambiate al ...

Peso argentino e lira turca - tempesta d’agosto sulle Valute emergenti : Il mese di agosto si sta per chiudere nel peggiore dei modi per il mercato delle valute emergenti che risente dell'esplosione di due gravi crisi in contemporanea. L'indice Bloomberg che segue le attività di carry trade sulle monete di otto Paesi si avvia a registrare la peggior flessione dal 1999...