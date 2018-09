Vaccini | Burioni | “L’autocertificazione non basta | serve l’obbligo”

Vaccini : al virologo Burioni l'”ape d’oro” del Comune di Segrate : Il virologo Roberto Burioni è tra i “cittadini benemeriti” che il Comune di Segrate, nel Milanese, premierà con l”Ape d’Oro 2018′. Un riconoscimento assegnato ai “Segratesi che, con il proprio operato quotidiano in ogni ambito di vita o professionale, hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno ad arricchire di valore la comunità cittadina”. “L’edizione 2018 dell’Ape d’Oro ...

Vaccini - “Ucciso il virologo Burioni” : i no-vax falsificano una pagina della rivista PD : Ancora il virologo Roberto Burioni nel mirino dei no-vax. Questa volta le minacce di morte al medico, paladino delle vaccinazioni e difensore della scienza, sono arrivate attraverso una finta pagina della newsletter ‘Democratica’ del Partito democratico, fatta circolare sui social network. “Tornano le Birigate Rosse, ucciso il virologo Roberto Burioni davanti alla sua abitazione”, è il titolo della pagina ...

Vaccini e somari. Intervista a Roberto Burioni : Il virologo simbolo della lotta contro gli antiVaccinisti racconta la sua estate, le minacce, le ragioni per non temere la scienza

Burioni contro l'obbligo flessibile sui Vaccini : "È come allacciarsi le cinture dopo un incidente" : Roberto Burioni stronca l'obbligo flessibile sui vaccini. E lo fa con un post su Twitter, dove il virologo ironizza sulla proposta lanciata ieri dal ministro della salute Giulia Grillo: "Imporre l'obbligo vaccinale in caso di emergenze epidemiche è come allacciarsi le cinture dopo un incidente stradale".Ministro Grillo, imporre l'obbligo vaccinale in caso di emergenze epidemiche è come allacciarsi le cinture dopo un incidente ...

Burioni : «Multinazionali e no-vax "alleati" contro i Vaccini» : Per me la politica e l'ho spiegato quando ho rifiutato è la più alta forma di impegno civile, ma io preferisco farla fuori dal Parlamen- to, rappresentando la voce della scienza, mettendo i miei ...

Il consiglio del virologo Roberto Burioni ai genitori sui Vaccini : Roma, 7 ago., askanews, - 'Speriamo che comunque, legge o non legge, tutti i genitori vaccinino, prima di mandare i loro figli a scuola'. Così il virologo Roberto Burioni a Sky Tg24, in merito alla ...

Vaccini - Burioni : “Non ho paura delle minacce dei no vax” : “Mi hanno paragonato a Hitler, a Goebbels, ai satanisti, agli alieni. Ma il fotomontaggio da prigioniero delle Br mi inquieta molto”. Roberto Burioni, il virologo del San Raffaele di Milano parla in un’intervista a ‘Repubblica‘ delle minacce ricevute dai no-vax. “paura no – spiega – non esageriamo, non ho bisogno di una scorta, ma queste minacce squadriste generano violenza. Credo che si tratti ...