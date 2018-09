Vaccini | al virologo Burioni l' ”ape d’oro” del Comune di Segrate

Il consiglio del virologo Roberto Burioni ai genitori sui Vaccini : Roma, 7 ago., askanews, - 'Speriamo che comunque, legge o non legge, tutti i genitori vaccini no, prima di mandare i loro figli a scuola'. Così il virologo Roberto Burioni a Sky Tg24, in merito alla ...

Milleproroghe - al voto finale è scontro Pd-M5s sui Vaccini. Al virologo Burioni solidarietà dem dopo fotomontaggio stile Br : dopo il fotomontaggio di minacce in stile Br comparso in rete contro il virologo Roberto Burioni, nel mirino del fronte no-vax, solidarietà dai senatori Pd in Aula. Nel corso del voto finale al Senato del decreto Milleproroghe (contestato dai dem proprio per lo slittamento al 2019 deciso dalla maggioranza M5s-Lega dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanza) i senatori Pd hanno esposto polemici ...