Usa | sosia di un rapinatore recluso per 17 anni da innocente chiede un maxi risarcimento

(Di lunedì 3 settembre 2018) Vittima di un equivoco che, se non fosse drammatico, sarebbe ridicolo: un uomo ha scontato ingiustamente 17di carcere per uno scambio di persona. Per una somiglianza impressionante, Richard Anthony Jones, 42, è stato scambiato per Ricky Amos, il malvivente che nel 1999 aveva commesso una rapina a mano armata. E' stato arrestato, imprigionato e ha scontato una pena che non gli competeva. Dopo aver proclamato perla sua innocenza, la situazione si è sbloccata solo nel 2017 quando la giustizia americana si è resa conto dell'errore giudiziario. Riacquisita la libertà, l'uomoallo stato del Kansas unmilionario....