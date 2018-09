US Open – Thiem si affida al… cemento | “battere Nadal qui? Spero sia più facile che al

Us Open - ai quarti Isner-Del Potro e Nadal-Thiem : NEW YORK - Milos Raonic non riesce ad approdare per la prima volta ai quarti di finale degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista canadese, ...

US Open 2018 : finalmente Thiem sul cemento. Avanti Nadal senza brillare - Del Potro e Isner : Si sono giocati i primi quattro ottavi di finale maschili degli US Open 2018: a Flushing Meadows c’è ancora vita per il tennis americano, portato Avanti da John Isner. Chi, però, ha segnato davvero la giornata è stato Dominic Thiem, che ha messo in piedi in un giorno tutto ciò che non gli era riuscito nel corso delle ultime due stagioni da big ormai affermato della scena tennistica mondiale. Va Avanti, ma senza brillare granché, Nadal, ...

Tennis : Us Open - Nadal e Thiem ai quarti : Lo spagnolo n.1 del mondo ha dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio del georgiano Nikoloz Basilashvili, n.37 Atp, superato solo dopo 4 set col punteggio di 6-3 6-3 6-7 6-4 dopo quasi tre ...

Tennis : Us Open - Nadal e Thiem ai quarti : ANSA, - ROMA, 2 SET - Rafa Nadal e Dominic Thiem sono i primi due giocatori a staccare il pass per i quarti di finale degli US Open, ultima prova stagionale dello Slam, in corso sui campi in cemento ...

Tennis Us Open uomini - Thiem avanti aspettando Nadal : Nel prossimo turno affronterà il vincitore della sfida tra Rafa Nadal, numero 1 del mondo e campione uscente a New York, e il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 37 del mondo: clicca qui per la ...

US Open – Thiem stende Anderson : l’ausriaco si impone in due set : Dominic Thiem supera Kevin Anderson e accede ai quarti di finale degli US Open: il tennista austriaco si impone in 3 set Dopo l’exploit a Wimbledon, torneo nel quale si è arreso in finale ad un ottimo Djokovic, Kevin Anderson si ferma agli ottavi di finale degli US Open. Il merito è di un ottimo Dominic Thiem, apparso solido e molto concentrato. Il tennista austriaco ha mantenuto le redini del match per 2 ore e 40 minuti, imponendosi in 3 ...

US Open 2018 - arrivano gli ottavi di finale. Aprono Nadal e Serena Williams - chiudono Stephens e Del Potro. Thiem-Anderson da seguire : Prima domenica di tennis a Flushing Meadows: iniziano gli ottavi di finale degli US Open, che quest’oggi coinvolgeranno la parte alta del tabellone maschile e di quello femminile. In entrambe le circostanze, sono sopravvissute quasi tutte le teste di serie: all’appello mancano soltanto Jack Sock, uscito al secondo turno, e Simona Halep, fuori subito. I loro giustizieri sono ambedue ancora in corsa. Non capita molto spesso di vedere ...

US Open – Thiem dà un dispiacere al pubblico americano : eliminato lo statunitense Fritz : Dominic Thiem accede agli ottavi degli US Open: il tennista austriaco elimina l’americano Fritz davanti al pubblico di casa Dominic Thiem avanza spedito verso le fasi più calde degli US Open. Il tennista austriaco supera dopo 3 ore di partita l’americano Taylor Harry Fritz, dando un dispiacere al pubblico di casa. Thiem, attualmente numero 9 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto l’avversario (n° 74 ATP) in 4 set, vinti con il ...

Us Open – Thiem e Del Potro avanti tutta : i due top ten sbarcano ai sedicesimi di finale : Dominic Thiem vince contro Steve Johnson al secondo turno degli Us Open, all’austriaco occorrono cinque set per volare ai sedicesimi di finale: tutto più facile per Del Potro Dominic Thiem batte agli Us Open Steve Johnson, ma che fatica! All’austriaco, numero 9 della classifica Atp, servono ben 5 set e 3 ore e 38 minuti per portare a casa il match contro lo statunitense, numero 31 al mondo. Come prevedibile supera il turno ...